“CROSETTO È STATO MOLTO OMAGGIATO PER COME HA SISTEMATO IL GENERALE ROBERTO VANNACCI. MA NON DOVREBBE ESSERE NORMALE?” - RONCONE: “CROSETTO HA DAVVERO AVUTO UN COMPORTAMENTO ECCEZIONALE? OPPURE È UNA CERTA NORMALITÀ, PIENA DI AUTOREVOLEZZA E RANGO, CHE INIZIA ORMAI AD APPARIRCI STRAORDINARIA, DOPO CHE DA MESI SIAMO COSTRETTI A SENTIRE MINISTRI CHE HANNO ATTEGGIAMENTI BIZZARRI E DICONO COSE TIPO: ‘I POVERI MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI’ (LOLLOBRIGIDA) O ‘DANTE ERA DI DESTRA’ (SANGIULIANO)?”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera – Sette”

[…] il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è molto omaggiato e coperto da apprezzamenti di stima per come ha sistemato il generale Roberto Vannacci, l’ex comandante della Folgore che ha deciso di mettersi a fare il capopopolo pubblicando (da solo) un libro pieno di robaccia dal sapore fascistoide, tra omofobia («Cari omosessuali, normali non siete: fatevene una ragione!»), razzismo e negazionismo, accuse che a un mucchio di italiani devono essere però sembrate vere e proprie medaglie.

[…] Crosetto […] convoca d’imperio al ministero il generale e quello, bello bello, si presenta in abiti civili. «Guardi che lei è un militare e, da me, è obbligato a presentarsi in divisa». Vannacci farfuglia qualche scusa, cerca di scaricare sui superiori, ma Crosetto è gelido. Gli fa uno sciampo come si deve, gli conferma che non verrà cacciato dalle Forze Armate e gli annuncia che verrà destinato a un impiego non operativo. Crosetto, severo ma giusto, ci lascia a bocca spalancata.

[…] Bravo, signor ministro, ben fatto. Adesso, il punto di riflessione […], è però questo: Crosetto ha davvero avuto un comportamento eccezionale? Oppure è una certa normalità, piena di autorevolezza e rango, che inizia ormai ad apparirci straordinaria, dopo che – da mesi – siamo costretti a sentire ministri che hanno atteggiamenti bizzarri e dicono cose tipo: «I poveri mangiano meglio dei ricchi» (Lollobrigida) o «Dante era di destra» (Sangiuliano)? Quanto al leader che corteggia Vannacci, avete indovinato di chi si tratta? Vabbé, un indizio: adora mangiare pane e Nutella...

