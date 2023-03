“IL CTS AVREBBE DOVUTO PROPORRE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI BEN PIÙ INCISIVI” – LA PROCURA DI BERGAMO INDAGA SUL “PIANO NAZIONALE SANITARIO”, IL DOCUMENTO REDATTO A FEBBRAIO 2020 DAL MINISTERO DELLA SALUTE SULL BASE DEI DATI DEL MATEMATICO STEFANO MERLER: SECONDO IL DOSSIER IL SISTEMA SANITARIO SAREBBE ANDATO AL COLLASSO DOPO 2 MESI DAL PRIMO CASO DI COVID. MA LA REALTÀ SI È RIVELATA ANCORA PEGGIORE…

Estratto dell’articolo di Milena Gabanelli e Simona Ravizza per il “Corriere della Sera”

«Vi ricordo la “riservatezza” nell’uso del documento e in particolare dei dati in esso contenuti».

Ecco la frase ricorrente nelle e-mail che, tra febbraio e marzo 2020 , accompagnano il «Piano nazionale sanitario in risposta a un’eventuale emergenza pandemica da Covid-19» (qui il documento originale).

Cosa c’è di tanto riservato in quel documento di 58 pagine e perché l’allora ministro Speranza voleva tenerlo segreto? […]

Nell’inchiesta della procura di Bergamo per epidemia colposa, i contenuti del Piano giocano un ruolo decisivo per valutare se chi in quel momento deve decidere ha le conoscenze e gli strumenti per farlo. Bisogna leggere le carte: l’informativa sull’attività investigativa, il Piano, le e-mail dei protagonisti di quei drammatici giorni e i verbali con l’interrogatorio di Stefano Merler, il matematico della Fondazione Bruno Kessler (FbK) fra i massimi esperti mondiali di modelli epidemiologici, che già prima di Natale 2019 inizia a studiare la diffusione del Covid in Cina.

[…] Vediamo cosa prevede il Piano al 29 febbraio e poi spiegheremo perché la data è importante . Prendiamo lo scenario più cauto, quello con R0 = 1,15, e quello più catastrofico con R0 = 2 (il 3 bis, poi accertato nei primi giorni in Lombardia). «Nel corso del primo anno di un’eventuale epidemia il numero totale dei casi varia da 672.568 a 2.973.651, mentre i casi gravi e critici da 88.167 a 586.889.

Nello scenario 3 bis la proiezione è di 1.000 casi notificati dopo 38 giorni dal primo che ha generato l’epidemia vera e propria (i primi accertati in Lombardia risalgono a circa inizio gennaio), con un’occupazione del 75% dei posti di Terapia intensiva dopo 64 giorni e del 120% dopo 67.

Considerando, però, che molti posti letto in Terapia intensiva sono già occupati da pazienti con altre patologie, il gap (ossia la differenza tra quelli che ci sono e quelli che servono, ndr) sarebbe di 2.397 posti in Terapia intensiva dopo 64 giorni e di 4.791 posti dopo 67.

Il sistema sanitario sarebbe quindi andato al collasso dopo 2 mesi dal primo caso importato che ha generato l’epidemia vera e propria». Il dato di 100 mila morti non è di Merler e nemmeno è nel Piano. Tra le misure indicate ci sono quelle definite di «intervento straordinario (reattive, su base geografica)»: fuori dai tecnicismi sono le Zone rosse.

Alle 18 del 29 febbraio, come risulta dal sito internet del ministero della Salute, i casi in Italia sono 1.049. La Procura scrive: «Da questi dati ne conseguono alcune ovvie considerazioni. La prima è che il contagio aumentava esponenzialmente giorno per giorno, per cui non sarebbe stato complicato ipotizzare sin da subito quale poteva essere l’andamento dell’epidemia nei giorni immediatamente successivi.

La seconda è che già alle 18 del 29.2.2020, ossia 9 giorni dopo il primo positivo di Codogno, si era superato il limite dei 1.000 positivi che il Piano prevedeva, nella peggiore e più grave delle ipotesi, dopo 38 giorni dal primo caso, a significare che i contagi erano ormai fuori controllo.

La terza è che il Piano prevedeva l’occupazione di 60 posti letto in Terapia intensiva al 38° giorno, mentre in realtà dopo 8 giorni i posti letto occupati in Terapia intensiva erano già 64». Conclusione: «Ne discende che il peggior scenario ipotizzato dal Piano era ben lontano dalla cruda e grave realtà, con l’ovvia conseguenza che sin da quei giorni il Cts avrebbe dovuto proporre, ed il Ministero adottare, provvedimenti restrittivi ben più incisivi».

