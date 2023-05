“CULLA DEL RINASCIMENTO” UN CAZZO, DITE A MATTEO RENZI CHE IN ARABIA SAUDITA 81 PRIGIONIERI SONO STATI CONDANNATI A MORTE IN UN GIORNO - NEL PAESE GUIDATO DAL SUO “AMICO” MOHAMMED BIN SALMAN DURANTE IL 2022 LE ESECUZIONI SONO TRIPLICATE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE: DA 65 A 196 – IL RAPPORTO DI “AMNESTY INTERNATIONAL”: IL NUMERO DI CONDANNE A MORTE ESEGUITE NEL 2022 IN TUTTO IL MONDO È STATO IL PIÙ ALTO DEGLI ULTIMI 5 ANNI: 883

Estratto dell’articolo di Davide Falcioni per www.fanpage.it

bin salman renzi

Il numero di condanne a morte eseguite nel 2022 è stato il più alto degli ultimi cinque anni: un contributo determinante al raggiungimento del triste primato è stato quello dato dall'Africa e dal Medio Oriente. A renderlo noto oggi Amnesty International nel suo consueto rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo.

"Aumentando il numero delle esecuzioni, gli stati dell’area Medio Oriente – Africa del Nord hanno violato il diritto internazionale e mostrato un profondo disprezzo per la vita umana. Il numero delle persone private della loro vita è enormemente cresciuto: l’Arabia Saudita ha incredibilmente messo a morte 81 prigionieri in un solo giorno.

L’organizzazione per i diritti umani ha registrato 883 esecuzioni in 20 Stati, con un incremento del 53% rispetto al 2021. Il notevole aumento, che non tiene conto delle migliaia di condanne a morte presumibilmente eseguite in Cina, dipende dagli Stati dell’area Medio Oriente – Africa del Nord, il cui totale è salito da 520 nel 2021 a 825 nel 2022. [...]

Renzi con bin Salman nell’opera di Harry Greb apparsa a Roma

Nella seconda parte dell’anno, nel disperato tentativo di stroncare le proteste popolari, l’Iran ha messo a morte persone che avevano solo esercitato il loro diritto di protesta", ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. […]

Il dato allarmante è che il 90 per cento delle esecuzioni registrate, dunque esclusa la Cina, ha avuto luogo in soli tre paesi dell’area Medio Oriente – Africa del Nord: in Iran sono salite da 314 nel 2021 a 576 nel 2022; in Arabia Saudita sono triplicate, da 65 nel 2021 a 196 nel 2022, il più alto numero registrato da Amnesty International in 30 anni; e in Egitto, dove sono stati messi a morte 24 prigionieri. […]

ARABIA VIVA matteo renzi bin salman meme LAWRENZI D'ARABIA