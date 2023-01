“IL CUOCO DI PUTIN” E CAPO DEI MERCENARI DELLA BRIGATA “WAGNER”, PRIGOZHIN, STA MANDANDO A MORIRE I SUOI SOLDATI SUL FRONTE DI BAKHMUT E SOLEDAR PER PROVARE A CONQUISTARE LE MINIERE PRESENTI NELL’AREA E ARRICCHIRSI ESTRAENDO LE RISORSE – GLI ASSALTI CHE I RUSSI COMPIONO IN QUELLA ZONA SONO INUTILI DAL PUNTO DI VISTA TATTICO. PRIGOZHIN VUOLE SOLO RAFFORZARSI POLITICAMENTE. MA COSA VUOLE FARE, RIBALTARE PUTIN?

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Yevgeny Prigozhin

Si combatte casa per casa, metro dopo metro, a Bakhmut e Soledar, dove i mercenari russi dell'organizzazione Wagner di Prigozhin non sono ancora riusciti, dopo mesi di attacchi, a conquistare le due cittadine nel cuore di una ricca regione vinicola e, soprattutto, mineraria del Donetsk.

Campagna che diversi osservatori, tra cui gli analisti dell'Institute for the Study of War, considerano insensata perché collima con lo scenario di una guerra d'attrito con obiettivi militari insufficienti. Neppure la conquista di questi due centri consentirebbe ai russi di aggirare le posizioni difensive ucraine e, se anche dovesse avvenire, avrebbe effetti non decisivi sull'andamento del conflitto.

putin Yevgeny Prigozhin

L'Isw ipotizza che in realtà l'accanimento di Prighozin, ex cuoco di Putin oggi proiettato verso un futuro da leader e forse verso il Cremlino, derivi dal desiderio di «sfruttare le risorse naturali attorno a Bakhmut e usare la guerra in Ucraina per legare la sua forza sul terreno alla leadership regionale russa per fini politici». Sarebbe per questo che le truppe russe hanno puntato su Soledar.

evgheny prigozhin nell obitorio 2

Spiega la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Molyar, che «dopo un primo tentativo fallito di conquistare Soledar e un ritiro, il nemico ha condotto un raggruppamento di truppe, ha cambiato tattica e ha lanciato un potente assalto con le migliori riserve dei mercenari del gruppo Wagner». Terribile la sua descrizione.

evgheny prigozhin nell obitorio 1

«Il nemico sta letteralmente calpestando i cadaveri dei suoi soldati, usa artiglieria, sistemi di lanciarazzi multipli e mortai, coprendo anche i propri combattenti con il fuoco. I nostri militari scrive su Twitter difendono coraggiosamente ogni metro della terra natale». […]

«Lo scopo è quello di estrarre sale e gesso dalle miniere di quell'area per guadagnarci». Non solo. Le dichiarazioni degli ultimi giorni, che potevano sembrare da parte del capo di Wagner un modo per giustificare la lentezza di mesi di (mancata) avanzata dei mercenari, nasconderebbero l'intento economico. […]

ex detenuto russo accusa evgheny prigozhin di essere omosessuale