Estratto dell’articolo di Nicola Borzi e Thomas Mackinson per “il Fatto quotidiano”

daniela santanché

Daniela Santanché mentiva anche ai suoi soci. I guai di Visibilia, il disastrato gruppo editoriale-pubblicitario quotato che dalla fondazione nel 2008 a fine 2021 ha visto ai vertici la senatrice di Fratelli d’Italia e oggi ministra del Turismo, non si limitano alle indagini per falso in bilancio e bancarotta avviate dai pm milanesi Roberto Fontana e Maria Gravina che dal 5 ottobre vedono iscritti tra gli indagati Santanchè, il compagno Dimitri Kunz, gli amministratori Fiorella Garnero (sorella della ministra), Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l’ex sindaco Massimo Gabelli.

Le vicende societarie di Visibilia, in fortissima tensione finanziaria e di governance, e quelle personali di Santanchè e di Dimitri Kunz si intrecciarono inestricabilmente già dal 2016.

DIMITRI KUNZ E DANIELA SANTANCHE AL TWIGA NEL 2016

Proprio in quell’anno fatidico si consumarono due clamorose rotture. La prima fu tra Santanchè e la sua amica nonché socia Paola Ferrari De Benedetti, conduttrice tv e giornalista sportiva. Dopo lunghi dissidi, il 10 febbraio 2016 Ferrari, socia di Alevi Srl che di Visibilia era azionista al 5,6%, si dimise insieme ai consiglieri Giancarlo Sestini e Matteo Gavazzi Borella da presidente di Visibilia Editore, la Spa quotata del gruppo che aveva chiuso il 2015 con una perdita di 1,2 milioni.

daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 1

Appena due giorni dopo, il 12 febbraio, in sostituzione dei dimissionari l’ad Santanchè (che controllava la Spa con il 69% tramite Visibilia Editore Holding Srl) cooptò come consiglieri “indipendenti” Davide Mantegazza e Dimitri Kunz, posticipandone la ratifica all’assemblea successiva, che il 24 marzo convocò per il 29 aprile, riducendo pure il numero dei consiglieri da 9 a 7. Con i voti di Santanchè, Kunz così fu confermato in cda come “indipendente”.

Ma nel frattempo, a causa di un’altra rottura, la sua indipendenza era stata messa in discussione dai soci di minoranza e dal sindaco Gian Franco Vitulo. Santanchè aveva infatti confermato di essersi lasciata con il suo compagno Alessandro Sallusti, all’epoca direttore del Giornale […] e dal 17 maggio 2021 direttore di Libero della famiglia Angelucci, per iniziare una relazione con Kunz, suo attuale compagno nonché socio in affari nel Twiga di Flavio Briatore.

LA CASA SUL MARE DI FORTE DEI MARMI - POSTER BY MACONDO

In seguito l’ex moglie di Kunz, Patrizia Groppelli, sarebbe diventata compagna e dal 2 giugno scorso moglie di Sallusti. La relazione tra Santanchè e Kunz – che durava da tempo – era stata svelata il 15 aprile 2016 da Dagospia.

Al di là delle vicende sentimentali della ministra, rilevano quelle di Visibilia. Il 18 marzo 2016 Alevi, la società di Ferrari, aveva presentato un esposto ai sindaci della Editore quotata (presieduti da Massimo Gabelli) su alcune questioni tra le quali l’“indipendenza” di Kunz.

I sindaci risposero a quell’esposto in un’assemblea […] il 21 luglio. Alevi chiedeva “per quale ragione alla precisa domanda in assemblea sui rapporti il consigliere Lorena (uno dei nomi di Kunz, ndr) e l’amministratore delegato (Santanchè, ndr), è stato risposto che non ve ne era nessuno, peraltro senza che l’ad avesse da ridire, quando risulta il contrario dalle dichiarazoni che l’ad stesso ha rilasciato ai mass media?”, ma la risposta fu “il collegio sindacale non è il destinatario di queste domande”.

PAOLA FERRARI DANIELA SANTANCHE'

Peccato che nel frattempo il sindaco Vitulo avesse preso le distanze da quelle risposte del collegio. In una dissenting opinion messa agli atti il 21 luglio, Vitulo scrisse che “in occasione dell’assemblea del 29 aprile il socio MoDa Gioielli Srl ha domandato ai consiglieri Kunz e Mantegazza di rendere noti i loro rapporti (di natura personale e patrimoniale) con i soci di riferimento di Visibilia Concessionaria.

In tale occasione Kunz dichiarava di non avere alcun tipo di rapporto con tali soci e a detta dichiarazione nulla aggiungeva il socio di riferimento di Visibilia Concessionaria e ad della Editore Santanchè. Il socio Alevi ha posto in dubbio la sussistenza dei requisiti di indipendenza di Kunz”. Vitulo scriveva “da una semplicissima ricerca sui principali organi di stampa nazionali risulta che il consigliere Kunz frequenti assiduamente la socia di riferimento Santanchè e sia a essa legato da stretti rapporti di natura personale. La circostanza risulta confermata da espresse dichiarazioni della Santanchè.

informativa del ministro daniela santanche 1

L’impressione che se ne ricava è che in sede assembleare siano state fornite informazioni non veritiere quanto ai rapporti che intercorrono tra i menzionati soggetti, con le conseguenti ricadute sulla possibilità di valutare compiutamente la sussistenza del requisito di indipendenza in capo a Kunz”. Una indipendenza che oggi torna sotto la lente, visti i legami di affari tra la ministra e il compagno nel Twiga e il “colpo” immobiliare di Kunz in Versilia nella villa del sociologo Alberoni, comprata e rivenduta con una plusvalenza da un milione insieme a Laura Di Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, amico mentore e legale di Santanchè.

