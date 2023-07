“DAVIGO SMARRÌ LA POSTURA ISTITUZIONALE” – LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA A 15 MESI DI RECLUSIONE PER PIERCAMILLO DAVIGO: “MODALITÀ QUASI CARBONARE” – “TRA DAVIGO E IL DOTTOR STORARI SI È CREATO UN CORTOCIRCUITO SINERGICO RECIPROCAMENTE FUORVIANTE” – “NON È STATO POSSIBILE RISCHIARARE COMPIUTAMENTE SE SIA STATA UN’INIZIATIVA ‘SELF MADE’ O NON CI SIA STATO INVECE QUALCHE MENTORE ISPIRATORE…”

PIERCAMILLO DAVIGO IN VERSIONE JAVERT DEI MISERABILI

PM MILANO:GIUDICI, DAVIGO SMARRÌ POSTURA ISTITUZIONALE

(ANSA) - "Le modalità quasi carbonare con cui le notizie riservate sono uscite dal perimetro investigativo del dottor Storari, (verbali formato Word, tramite chiavetta Usb, consegna nell'abitazione privata dell'imputato), e le precauzioni adottate in occasione delle disvelamento ai consiglieri - avvenuto nel cortile del Csm lasciando prudenzialmente i telefonini negli uffici - appaiono sintomatiche dello smarrimento di una postura istituzionale".

Lo si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a 15 mesi di reclusione nei confronti dell'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, decisa lo scorso 20 giugno dal Tribunale di Brescia.

PM MILANO, 'TRA DAVIGO E STORARI CI FU CORTOCIRCUITO FUORVIANTE'

(ANSA) - "Alla luce di quanto emerso nel processo viene da ritenere che tra il dottor Storari e il dottor Davigo si sia creato un cortocircuito sinergico reciprocamente fuorviante".

Lo si legge nella sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, che ha inflitto un anno e 3 mesi, con la sospensione condizionale e la non menzione, all'ex componente del Csm Pier Camillo Davigo, in un passaggio che riguarda i suoi rapporti con il pm di Milano Storari, assolto definitivamente dalla vicenda con al centro i verbali di Piero Amara su una presunta loggia Ungheria.

Il presidente della prima sezione penale Roberto Spanó ha aggiunto che "nel dibattimento non è stato possibile rischiarare compiutamente quanto sia realmente avvenuto all'epoca del fatto e, in particolare, se quella del sostituto sia stata davvero un'iniziativa 'self made' o non ci sia stato invece un qualche mentore ispiratore, come pure farebbero pensare alcuni passaggi rimasti in ombra".

