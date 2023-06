“DE LUCA? IN ALCUNI TERRITORI C’È CHI SI SENTE PADRONE DELLE TESSERE. MA IL PD HA I SUOI ANTICORPI” - ELLY SCHLEIN: “SIAMO RIUSCITI A VINCERE LE PRIMARIE E QUESTO CI DÀ LA FORZA DI FARE DELLE SCELTE. NON LE FACCIO TUTTO DA SOLA. DIFFICILMENTE FACCIO UNA SCELTA SENZA SENTIRE PRIMA DIECI CAMPANE DIVERSE, MA SCELGO BENE LE CAMPANE. UN’ALLEANZA CON IL M5S? È UN DOVERE MORALE COSTRUIRE UN’ALTERNATIVA ALLA DESTRA. È INACCETTABILE SENTIRE UNA PREMIER PARLARE DI ‘PIZZO DI STATO’ O IL MINISTRO NORDIO PRONUNCIARE PAROLE CHE LEGITTIMANO L’EVASIONE FISCALE…”

Estratto dell’articolo di Emiliano Fittipaldi per “Domani”

elly schlein

Ce la farà Elly Schlein a rimettere insieme una coalizione divisa? Sfidando la sua minoranza interna […]

[…] Il governo fa una serie di provvedimenti che daranno una mano alle organizzazioni criminali, a partire dal nuovo codice degli appalti. Hanno ragione quelli che a destra, ma anche in una parte del Pd, dicono che le mafie sono sconfitte e ornai l’antimafia ormai è solo retorica?

[…] abbassare la guardia […] è colpevole: […] Il governo di Giorgia Meloni invece va nella direzione opposta: con l’aumento della soglia del contante. E con un codice degli appalti che apre la strada ai subappalti a cascata […] È inaccettabile sentire una premier parlare di «pizzo di stato». O il ministro Nordio pronunciare parole che legittimano l’evasione fiscale […] Noi vogliamo ridurre le tasse sul lavoro, ma non si può fare senza una seria lotta all’evasione fiscale. […]

vincenzo piero de luca

Nordio cancella l’abuso di ufficio. I sindaci del Pd sono d’accordo con lui, lei no. È possibile che nel Pd ci siano voci così dissonanti?

[…] le diversità interne non devono spaventare. […] Il Pd ha una posizione equilibrata: diciamo che l’abuso d’ufficio non va abrogato, perché andrebbe contro la normativa europea in corso di approvazione, ma siamo disponibili a ragionare su una riforma, tipizzando meglio la condotta. […]

giorgia meloni carlo nordio

In Calabria, in Campania, il Pd deve ancora lavorare molto per essere considerato un baluardo della legalità, per essere credibile.

La questione morale è ancora estremamente attuale. Questo implica un salto in avanti nelle candidature e negli impegni che si chiedono ai candidati. […] Siamo qui anche per spazzare via pratiche e dinamiche non pienamente trasparenti. La più grande garanzia per me è essermi candidata libera, scegliendo chi chiamare e chi no. E sono fiera delle chiamate che non ho fatto. […]

ELLY SCHLEIN

Ma come farà a superare i “regni politici” come quello di Vincenzo De Luca in Campania? Nello stesso partito ci possono essere Schlein e De Luca?

In alcuni territori c’è chi si sente padrone delle tessere. Ma il Pd ha i suoi anticorpi, tant’è che siamo riusciti a vincere le primarie. E questo ci dà la forza di fare delle scelte. Non le faccio tutto da sola. Difficilmente faccio una scelta senza sentire prima dieci campane diverse, ma scelgo bene le campane. […]

GIORGIA MELONI CARLO NORDIO

Il governo di destra va avanti perché l’opposizione è divisa e non può andare di fronte agli italiani sostenendo di essere un’alternativa. È possibile trovare un comune denominatore per non sembrare un’Armata Brancaleone ?

[…] è necessario. […] Servono sinergie. […] è un dovere morale verso l’Italia costruire un’alternativa alla destra. Partendo non dalle differenze ma dalle cose che abbiamo in comune.

Ma persino nel suo partito ci sono visioni opposte: non è piaciuto che lei sia andata al corteo M5s, dove Grillo ha fatto una boutade venduta dalla destra come eversiva. Secondo Lorenzo Guerini le posizioni del M5s sull’Ucraina sono inaccettabili. Come fa conciliare queste differenze?

ELLY SCHLEIN

Le differenze ci sono, ma vogliamo lasciare che ci impediscano di stare insieme? Davanti a un governo che colpisce così duramente le fasce più deboli, è la responsabilità maggiore che abbiamo. Mi invitano in una piazza contro la precarietà? Ci sarò. Vuol dire che cambio idea sull’Ucraina? No […] ma accanto a questo […] non disperdiamo l’idea di un cessate il fuoco e di una pace giusta […] l’opposizione ha sfumature diverse, ma possiamo essere uniti per far scoppiare le contraddizioni enormi che ci sono in questa maggioranza […]

NICOLA FRATOIANNI GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN ROBERTO GRAVINA IN UN BAR IN MOLISE ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA