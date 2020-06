“DE LUCA VIVE DI LUCE PROPRIA” – ‘REPORT’ ANALIZZA LA STRATEGIA SOCIAL DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, DIVENTATO STAR MONDIALE GRAZIE ALLE DIRETTE DURANTE IL LOCKDOWN: “PRIMA SPENDEVA QUASI 10MILA EURO A SETTIMANA, ORA QUASI ZERO” – L’ALTRO DE LUCA, ERRI: “È UN GUAPPO DI CARTONE” – VIDEO CULT

Giambattista Cucci per www.areanapoli.it

La trasmissione Report in onda su Rai 3 ha parlato di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, grande protagonista in questo duro periodo dettato dall'emergenza Coronavirus. La nota trasmissione ha riferito quanto segue: "Prima della pandemia, e nella sua fase iniziale, il presidente della Campania Vincenzo De Luca spendeva quasi 10 mila euro a settimana per la promozione social. Ora quasi zero: De Luca vive di luce propria, non ha bisogno di promozione a pagamento".

Ricordiamo che Vincenzo De Luca negli ultimi due mesi grazie alle sue videoconferenze su Facebook è diventato molto più famoso e apprezzato rispetto al passato. I sondaggi politici in vista delle prossime elezioni lo danno come il grande favorito. Gran parte dei cittadini campani ne hanno apprezzato l'operato nel corso dell'emergenza Coronavirus. De Luca dall'emergenza Coronavirus ne esce molto rafforzato rispetto ad esempio al collega Attilio Fontana della Lombardia.

2 – ERRI DE LUCA SUL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA: “È LA CONTROFIGURA MERIDIONALE DI SALVINI”

Da www.quotidianonapoli.it

“De Luca che ‘minaccia di inviare i carabinieri col lanciafiamme’? Battuta da guappo di cartone, fatta per suscitare impressione”. Così lo scrittore napoletano Erri De Luca, in un’intervista sull’edizione odierna del Fatto quotidiano. Nessun giro di parole, ma anzi come sempre un loro attento uso, per dire ciò che pensa del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, suo ‘omonimo’: “Siamo in un periodo di frasi a effetto che suscitano il consenso di un’ora” spiega De Luca e lo paragona quindi a Salvini, definendolo ‘un concorrente dello scaduto ministro degli interni del governo precedente’, una sua ‘controfigura meridionale’, in cima ai sondaggi ma “se si suscitano umori, basta poi un cambio di vento a ritrovarsi scaduto”.

Sulla questione ‘attacco alla movida’ e le ultime affermazioni del governatore sul ‘rincretinirsi con alcol e droga‘, De Luca (Erri), dichiara: “L’alcol, dalla gradazione di una birra in su, è una bevanda legale, la droga no: metterle insieme è fare accozzaglia. Il messaggio vuole essere quello repressivo del proibizionismo, ma senza il potere per imporlo. Il termine che lo identifica – sottolinea lo scrittore – è velleità”.

Interpellato quindi sulle ‘ripercussioni dell’emergenza Covid al Sud Italia’, Erri De Luca ritiene che il Meridione d’Italia “territorio aperto” e di “una variegata bellezza che attira visite dal mondo” dovrà riproporsi proprio puntando su queste caratteristiche: “Si passa alla fase apertura – spiega lo scrittore – e molto giova il dato che il Meridione è stata zona a scarsa presa di epidemia, un presidio sanitario. Il Meridione è sano – conclude – questa è la sua specialità supplementare oggi”.

