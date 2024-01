“DELMASTRO? BISOGNEREBBE FARLO DIMETTERE. È ORMAI CHIARO CHE PORTA SFIGA” – LA BATTUTA CHE CIRCOLA IN FRATELLI D’ITALIA DOPO IL FERIMENTO DEL GENERO DELL’AGENTE DI SCORTA DEL SOTTOSEGRETARIO COLPITO DURANTE LA FESTA DI CAPODANNO DA UN PROIETTILE PARTITO DALLA PISTOLA DI UN DEPUTATO DI FDI EMANUELE POZZOLO – LA MELONI RESPINGE LA STRUMENTALIZZAZIONE "POLITICA" DELLA VICENDA MA NEL PARTITO (NON SOLO PIEMONTESE) SI SPRECANO VELENI E IRONIE SU DELMASTRO E POZZOLO…

Estratti da open.online

(...)

Il Fatto Quotidiano fa sapere che Pozzolo aveva festeggiato il Capodanno in un’abitazione vicina. La procura di Biella ha vietato ai carabinieri di parlare con i giornalisti. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano alla festa erano presenti diversi agenti della polizia penitenziaria. E il colpo sarebbe partito nell’atto stesso dell’estrazione della pistola dalla giacca.

Il Corriere della Sera annuncia che FdI è pronta a far partire un’indagine interna: Giorgia Meloni stessa la vuole, per un fatto che a suo parere non ha in ogni caso alcuna valenza politica. Pozzolo non ha la copertura politica di Delmastro. E quindi, ragiona il quotidiano, nei suoi confronti nulla viene escluso. In particolare rischia una sospensione dal partito. Mentre i colleghi di FdI fanno circolare una battuta sul sottosegretario: «Delmastro? Bisognerebbe farlo dimettere. È ormai chiaro che porta sfiga»

Nelle interviste rilasciate ai quotidiani il sottosegretario dice di non essersi accorto di nulla. «Era l’1.30. I bambini erano stanchi, avevamo festeggiato il Capodanno in famiglia nella sede della pro loco dove mia sorella è sindaco. Abbiamo invitato anche i familiari degli agenti della mia scorta. Cena, brindisi, alcune canzoni. Poi la festa è finita ed eravamo pronti per tornare a casa. Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale.

Quando sono tornato ho trovato il ragazzo ferito e la moglie in preda al panico», dice a Floriana Rullo. La donna urlava: «Ho pensato fosse stato un botto, mi sono chiesto chi ne avesse acceso uno nella stanza. Poi ho capito che era un colpo partito dalla pistola di Pozzolo». E ancora: «Chi era presente mi ha raccontato che aveva tirato fuori l’arma, una pistola grande quanto un accendino, per mostrarla. Poi è partito il colpo, accidentalmente»

(...)

