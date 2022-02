DALLE STELLE ALLE STALLE - CHE SUCCEDERÀ AI GRILLINI DOPO L’ORDINANZA BOMBA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI CHE HA AZZERATO I VERTICI DEL M5S? BEPPE GRILLO, CHE DOMANI ARRIVA A ROMA PER RIPRENDERE IN MANO LA SITUAZIONE, HA DAVANTI DUE STRADE: LA PRIMA SAREBBE VOTARE PER UN NUOVO COMITATO DI GARANZIA. LA SECONDA FAR RIVOTARE LO STATUTO DI CONTE E INCORONARLO DI NUOVO PRESIDENTE. MANCO A DIRLO, PEPPINIELLO TIFA PER QUESTA IPOTESI. NON VUOLE GAREGGIARE CON RAGGI O DI MAIO, RISCHIANDO DI PRENDERE SCHIAFFI, E POTREBBE COGLIERE L’OCCASIONE PER FARSI IL SUO PARTITO…