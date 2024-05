“DESTRA MALDESTRA” (E RANCOROSA) – CORRADO AUGIAS LODA IL LIBRO DI MATTIOLI SULLA “SPOLITICA” CULTURALE DEL GOVERNO MELONI: “TRA I CAPITOLI PIÙ INTERESSANTI C'È QUELLO DEDICATO A SGARBI, DI CUI SI RICORDA IL NOMIGNOLO AFFIBBIATOGLI DA BENIAMINO PLACIDO, "IL FATUO MAGICO". SGARBI SI DISTACCA PER LA SUA BULIMIA D'INCARICHI E GLI ECCESSI DISDICEVOLI. L'UOMO HA TALENTO E PRESENZA E GIOVEREBBE A SE STESSO TENENDOSI AL CONTEGNO DI QUELLO STUDIOSO CHE POTREBBE ESSERE. SGARBI NON HA GRADITO E HA REPLICATO CON RISENTIMENTO. GLI È SFUGGITO, NEL FURORE, CHE IL CAPITOLO ERA INVECE, A SUO MODO, UN ELOGIO…”

Uno dei maggiori esperti d'opera lirica, Alberto Mattioli, impiega la sua penna affilata per descrivere la politica culturale dell'attuale governo.

Titolo Destra maldestra, sottotitolo: La spolitica (sic) culturale del governo Meloni (Chiarelettere). La valutazione di fondo […] : a questo governo una politica culturale manca del tutto.

[…] Bersaglio centrale di Mattioli è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano […] , scrive l'autore, chiaramente inadeguato di fronte a scelte impegnative in un Paese dove scegliere vuole spesso dire mettere le mani su un patrimonio senza uguali.

Mattioli ha una scrittura ironica (arbasineggiante), si vede bene nel capitolo dedicato alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi […]. […] Tra i più interessanti c'è il capitolo "Sgarbi quotidiani" dedicato ovviamente a Vittorio Sgarbi di cui subito si ricorda il nomignolo affibbiatogli da Beniamino Placido, "Il fatuo magico".

Sgarbi si distacca dagli altri protagonisti del libro per due motivi: la sua bulimia d'incarichi, gli eccessi spesso disdicevoli ai quali s'abbandona. Sono caratteristiche sulle quali non è difficile ironizzare; l'uomo ha talento e presenza – riconosce Mattioli – gioverebbe a se stesso, forse addirittura al Paese, tenendosi se non al rigore almeno al contegno di quello studioso che potrebbe essere.

Sgarbi non ha gradito e ha replicato con vivacissimo risentimento. Gli è sfuggito, nel furore, che il capitolo era invece, a suo modo, un elogio.

