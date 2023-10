3 ott 2023 11:45

“DEVE TORNARE IN PARLAMENTO, NOI L’ASPETTIAMO” - DOPO PAOLO BERLUSCONI ANCHE IL CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA ALLA CAMERA PAOLO BARELLI SUONA LA SVEGLIA A QUEL "SALICE PIANGENTE" DI MARTA FASCINA: “SE NON TORNA SIGNIFICA CHE AVRÀ FATTO ALTRE SCELTE” SERPEGGIA PREOCCUPAZIONE PER I NUMERI CHE NEI LAVORI DI COMMISSIONE E DI AULA, CON UNA DEPUTATA AZZURRA STABILMENTE IN MENO, SONO MENO SOLIDI…