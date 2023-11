6 nov 2023 11:27

“IL DIALOGO TRA RUSSIA E STATI UNITI È NECESSARIO PER PRESERVARE LA STABILITÀ GLOBALE" - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRY PESKOV, TENDE LA MANO A WASHINGTON: “POICHÉ SIA NOI CHE L'AMERICA ABBIAMO UNA RESPONSABILITÀ SPECIALE PER LA STABILITÀ MONDIALE E STRATEGICA, IN UN MODO O NELL'ALTRO DOVREMO RIPRENDERE QUESTA CONVERSAZIONE” - SECONDO PESKOV, UN INCONTRO TRA PUTIN E BIDEN È POSSIBILE A PATTO CHE CI SIANO “DESIDERIO E DISPONIBILITÀ” DA ENTRAMBE LE PARTI E CHE “MATURINO ALCUNE CONDIZIONI”