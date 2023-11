5 nov 2023 14:20

“IL DIALOGO CON GLI STATI UNITI È SOTTO ZERO, DOBBIAMO RIPRENDERLO” – IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV, APRE UNO SPIRAGLIO DIPLOMATICO CON WASHINGTON - DALL’INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA USA E RUSSIA HANNO TAGLIATO, ALMENO UFFICIALMENTE, LE RELAZIONI: "ABBIAMO UNA RESPONSABILITÀ PER LA STABILITÀ MONDIALE" – MA IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO ANNUNCIA DI AVER TESTATO UN MISSILE BALISTICO INTERCONTINENTALE (ALLA FACCIA DELLA DISTENSIONE…)