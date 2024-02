6 feb 2024 10:42

“DIMISSIONI? PER ADESSO È PIÙ PRECISO DIRE CHE MI AUTOSOSPENDO” – VITTORIO SGARBI NON HA INTENZIONE DI MOLLARE LA POLTRONA DI SOTTOSEGRETARIO PRIMA DEL GIUDIZIO DEL TAR: “QUALSIASI SIA L’ESITO DEL RICORSO, NON REVOCO LE DIMISSIONI, MA VOGLIO AVERE RAGIONE. IL PRONUNCIAMENTO DELL’ANTITRUST È CONTRADITTORIO. PRIMA DICE CHE LA MIA CARICA È COMPATIBILE CON LE MIE ATTIVITÀ POI CAMBIA IDEA” – “PER GLI ALTRI MINISTRI NON CI SONO ELEMENTI OGGETTIVI MA POSSONO ARRIVARE IN QUALSIASI MOMENTO. CERTO, IO AVEVO UNA COSA IN PIÙ. L’ODIO DI SANGIULIANO…”