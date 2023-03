PER EVITARE CHE IL NUOVO PD DI ELLY TOLGA OSSIGENO AL SUO AMATO CONTE, MARCO TRAVAGLIO DÀ UNA LEGNATA PREVENTIVA ALLA SCHLEIN: “SE RIVOLTA IL PD COME UN CALZINO FA FELICI I NON ISCRITTI, MA SCONTENTA I CAPIBASTONE, LE CORRENTI, I GRUPPI PARLAMENTARI E RISCHIA DI FAR LA FINE DEGLI ALTRI SEGRETARI, DURATI MENO DI DUE ANNI. SE NON SCONTENTA NESSUNO, SUPERCAZZOLANDO SULLE QUESTIONI DI SOSTANZA E RIEMPIENDO I VUOTI CON SPARATE A SALDO E A COSTO ZERO SUI DIRITTI CIVILI..."