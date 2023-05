“DOMANI LO FAMO A CAPANNO AL GRUPPO GEDI, AGLI STALIN CON IL COLBACCO” – “IL FOGLIO”: “I PATRIOTI RAI LI STANNO PASSANDO AL SETACCIO. SONO I GIORNALISTI DEL GRUPPO GEDI CHE IN RAI SONO STATI O SONO ANCORA AUTORI, OSPITI FISSI CONTRATTUALIZZATI. LA TALPA, UN GIORNALISTA DI QUOTA FDI, DICE CHE CI SONO DUE GRANDI BLOCCHI. ‘I GIORNALISTI DI JEDI E I COLLABORATORI DI JEDI. CI PASSA LO SCHEMA TRASCRITTO…” – “ERA UNA RAI PE JEDI, MA ORA VIALE MAZZINI È LIBERO (GRUPPO ANGELUCCI). SALLUSTI, CHIOCCI, ROSSI, FATECI SOGNA! EGGEMONIA!!!” - GIANNINI, AUGIAS, ANNUNZIATA, DAMILANO: TUTTI I NOMI DEL "PAPELLO"

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

IL BUIO OLTRE LA RAI - VIGNETTA BY MACONDO

Era una Rai per Jedi, ma ora Viale Mazzini è Libero (gruppo Angelucci). “Si dice Gedi, con la “g”, ma non è quello de Starvars. Le consonanti, so ‘mportanti. ‘Un te sbaglia”. Siamo a piazza Mazzini, a pochi metri dalla sede Rai, con il giornalista talpa d’Italia, quota FdI, che, al collega piddino, ri-promette “mo te sfonno”.

La talpa Rai avvisa che “stamo ‘a dettà ‘a linea. Te stò a offrì n’occasione unica. Domani sui giornali, de destra, lo famo a capanna al gruppo Gedi, agli Stalin con il colbacco. Ve srotolo er database de sti signori che lavorano in Rai. Er bunker rosso è quello di Lucia Annunziata”. ) Dopo le dimissioni di Fuortes, la vita è cambiata. Abbiamo messo le tende al caffè Vanni, a pochi metri dalla sede Rai, e stiamo scendendo a compromessi con la Talpa Rai d’Italia, il giornalista Rai di FdI.

massimo giannini foto di bacco (2)

La Talpa assicura che è un bene perché, dice, “ve mostrerò il monno da n’artra prospettiva. Vi mostro er monno de Repubblica e Stampa […] O volete, o no, er database?”.

I patrioti Rai li stanno passando al setaccio. Sono i giornalisti del gruppo Gedi che in Rai sono stati o sono ancora autori, ospiti fissi contrattualizzati. La Talpa dice che ci sono due grandi blocchi. “I giornalisti di Jedi e i collaboratori di Jedi.

fabio fazio massimo giannini tito boeri che tempo che fa

I secondi sono i più sboroni. Ma non hai visto da Fabio Fazio, quante volte vanno ospiti Massimo Giannini e Marco Damilano, l’ex Jedi del settimanale L’Espresso?”. Ci passa lo schema trascritto.

“Allora, da Lucia Annunziata ce stanno, come autori (e so denari), De Angelis, che è vicedirettore di Huffington Post, sempre gruppo Jedi, ma ce sta pure Baldolini di Repubblica, quello che scrive sul sito. E poi c’è anche Alessandro Barb…”. Cara Talpa, questo no. Barbera, della Stampa, è un amico, uno dei più grandi giornalisti economici d’Italia.

fabio fazio

“E pecchéé Dragoni o Gandola de La Verità non sono forse amici miei? E pecchéé Antonio Rapisarda, Specchia, Facci di Libero non ponno fa’ gli autori pure in Rai?”. Ma Talpa, Rapisarda, è infatti autore in Rai! “E sai che c’è voluto? Una fatica.

Una trasmissione, Dio la Benedica, che si chiamava Anni ’20 , per fare ottenere la prima utilizzazione Rai. Inzomma, o voi o no, er database?”.

michele serra foto di bacco (3)

Continuiamo. “Di Michele Serra, n‘amo ancora detto. Ospite fisso di Fazio. Uno che fa ospite fisso in Rai e che parla male della Rai. Anvedi che irriconoscente. Ma ce stamo ‘a distra’”. […] “Augias? Te lo dico io cosa fa Augias. Trasmissioni a schiovere, un elenco infinito. Un altro modo de svoltà con la Rai lo ha trovato Bonini, il vicedirettore de Repubblica, che fa pure lo sceneggiatore delle docufiction che compra la Rai. L’ultima è ‘Caccia all’uomo’ su Rai3”.

LUCIA ANNUNZIATA DICE CAZZO IN DIRETTA

[…] E alla Stampa ce scrive pure Annnunzzzziata che poi fai in Mezz’ora in più. Da Fazio, invece, sai chi ce va?”. E chi ce va, chi ce va, Talpa? “Ma a televisione, ce l’hai o no? Ce va, Annalisa Cuzzocrea, vicedirettore de La Stampa, che però me digono ha un contratto con La 7. Hai capito? En Rai fa ingelosì Cairo, fa capi’ che, nel caso, cara La7, te ribalto con la Rai. E poi me stà a far scordare… di Giannini, er direttore che se crede Giorgio Bocca”.

E che c’è di male? “Ma ‘o vedi che titoli fa? Il 25 aprile, to dico io, si è messo er fazzolettone da partigiano in redazione. Ma chi te se ‘ncu…”. Ma, talpa, quella è armocromia! “Armo, che? Un me stordì.

assante castaldo

[…] “A Radio Rai c’è stanno a lavorare Assante e Castaldo, sempre de Jedi. Stamo invece, ancora, a controlla’ Rai Storia, ‘na specie de piazza rossa che dirige Silvia Calandrelli, n’artra de sinistra, ma ce serve ancora tempo. N’artro, ancora, che che se fa er ganzo con i sordi della Rai è Bottura de Stampa, quello che fa umorismo ca saccoccia dell’abbonato”.

Talpa, sento troppo rancore, ma non lo sai che Meloni vuole fare le riforme condivise? “Dimme ‘na cosa. Er collega de Jedi condivide con te la fattura de autore Rai? Er collega de Jedi, che te guarda come ‘na monnezza, o sa che vor dì lo stipendio, secondo contratto nazionale, dei giornali che loro credono zozzi? Sallusti, Chiocci, Rossi, fateci sogna! Eggemonia!!!”.

gian marco chiocci ELLY SCHLEIN DA FABIO FAZIO A CHE TEMPO CHE FA