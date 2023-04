28 apr 2023 16:48

“LE DONNE MI PIACCIONO ANCORA, MA NON MI RICORDO PERCHÉ” – L’80ENNE VITTORIO FELTRI AMMETTE DI AVERE LE POLVERI BAGNATE: “IL SESSO RICHIEDE UNA FORZA CHE NOI ANZIANI NON ABBIAMO. IO HO MOLTE AMICHE, MA IL PROBLEMA DEL SESSO NON SI PONE: NON LO FACCIO E NEANCHE CI PENSO” – “QUANDO ERO RAGAZZO, I VECCHI ERANO ASCOLTATI. OGGI VENGONO CONSIDERATI OCCUPATORI DI SPAZIO”. FORSE PERCHÉ GLI ANZIANI DI OGGI NON VOGLIONO MAI FARSI DA PARTE...