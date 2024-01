“DOPO LA MORTE DI AL-AROURI, LOTTARE CONTRO ISRAELE È UN DOVERE” – LE BRIGATE EZZEDIN AL QASSAM, BRACCIO ARMATO DI HAMAS, PARLANO A 24 ORE DAL RAID ISRAELIANO A BEIRUT CHE HA UCCISO IL NUMERO DUE DEL GRUPPO: “IL SUO SANGUE SARÀ UN FARO MA ANCHE UNA MALEDIZIONE CHE PERSEGUITERÀ ISRAELE. DOBBIAMO SRADICARE QUESTO CANCRO DALLA PALESTINA” – LA TURCHIA: “ISRAELE STA CERCANDO DI NON ENTRARE IN GUERRA CON IL LIBANO…”

1. MO: BRACCIO ARMATO HAMAS, 'DOPO MORTE AROURI LOTTARE CONTRO ISRAELE È UN DOVERE'

(Adnkronos) - Le brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, ritengono che l'uccisione ieri a Beirut di Saleh al-Arouri sia un prova del fatto che Israele "è un pericolo per la nazione" contro il quale "è un dovere" lottare.

"Lottare in ogni ambito perché questo cancro sia sradicato dalla terra della Palestina.. questo è quello per il quale lavoravano Saleh e i suoi fratelli", si legge sul canale Telegram delle Brigate, di cui Arouri è stato il fondatore oltre a essere il numero due dell'ufficio politico di Hamas. "Il sangue" di Al Arouri sarà "un faro che illuminerà il cammino della liberazione" ma anche una "maledizione" che perseguiterà Israele, afferma ancora il messaggio.

2. ISRAELE, 'LANCIATI 4 RAZZI DAL LIBANO, NON CI SONO VITTIME'

(ANSA) - L'esercito israeliano ha confermato che circa 4 razzi sono stati lanciati oggi dal Libano verso il nord di Israele e che sono esplosi vicino a Dovev, a pochi chilometri dal confine, senza provocare vittime. Lo riporta Haaretz. Poco fa le sirene d'allarme antiaereo hanno di nuovo risuonato nel nord di Israele.

3. TURCHIA, 'ISRAELE CERCA DI NON ENTRARE IN GUERRA CON IL LIBANO'

(ANSA) - "Penso che gli israeliani si stiano sforzando per cercare di non entrare in guerra con il Libano, questa strada sarebbe un vicolo cieco. Se succede una cosa del genere ovviamente questa guerra non finirà". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, come riporta Anadolu.

4. MO: IDF ACCUSA HAMAS E JIHAD ISLAMICO DI USARE BAMBINI SOLDATO

(Adnkronos) - Tsahal accusa Hamas e il Jihad islamico palestinese di usare bambini soldati nel conflitto. In un briefing ai media internazionali, l'Idf, riferisce 'The Times of Israel', ha mostrato ai giornalisti dei video recuperati nella Striscia di Gaza che mostrano militanti di Hamas e del Jihad islamico palestinese che indottrinano bambini e li addestrano militarmente.

L'Idf afferma che nei campi estivi i bambini imparano a sparare con le armi, a usare i tunnel, a combattere contro i carri armati e a rapire i soldati come parte dell'addestramento precoce per le ali militari dei gruppi terroristici. L'Idf afferma che "un gran numero di minori è attivo" in Hamas e nella Jihad islamica.

L'Idf afferma che l'interrogatorio di un comandante di Hamas ha rivelato che il gruppo palestinese aveva usato bambini per consegnare ordigni esplosivi.

