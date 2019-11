27 nov 2019 19:35

“DOVE VADO IO LO DECIDERANNO GLI ITALIANI, IL MIO PARTITO E IO STESSA” - AVVISATE SALVINI CHE GIORGIA MELONI NON HA INTENZIONE DI FARSI CANDIDARE A SINDACA DI ROMA: “NELLA VITA NON CI SI PUÒ RICANDIDARE ALL’INFINITO” – VISTO CHE LA “DUCETTA” CRESCE NEI SONDAGGI ED È SEMPRE PIÙ POPOLARE (COMPLICE IL REMIX “IO SONO GIORGIA”) IL CAPITONE VOLEVA TOGLIERSELA DAI PIEDI PER METTERLA IN CAMPIDOGLIO, MA LEI NON C’È CASCATA… – VIDEO