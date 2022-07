“DA DRAGHI ASPETTIAMO RISPOSTE IL PRIMA POSSIBILE” – GIUSEPPE CONTE VIENE BECCATO DA “FANPAGE” AL SUPERMERCATO SOTTO CASA MA NON SI SBILANCIA SULLA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL AIUTI, GIOVEDÌ: “CONTIAMO DI RICEVERE DELLE PRONTE RISPOSTE, CI AGGIORNEREMO PRIMA POSSIBILE” – “SONO VENUTO A CONTROLLARE IL CARO PREZZI DI PERSONA…”

Tommaso Coluzzi per www.fanpage.it

giuseppe conte intercettato da fanpage al supermercato

Il Movimento 5 Stelle aspetta ancora delle risposte da Draghi. La situazione nel governo, insomma, resta ancora tesissima. Nessun passo indietro da parte dei grillini di Giuseppe Conte, che stanno decidendo come comportarsi giovedì in Senato, dove arriverà il decreto Aiuti che alla Camera non hanno votato.

A Palazzo Madama, però, la fiducia si vota insieme al provvedimento, perciò non potranno usare la stessa tattica: o rinnovano la fiducia al governo Draghi o non si presentano in Aula. Nell'attesa di riunirsi – sono previsti una serie di incontri tra i senatori del Movimento già oggi pomeriggio, ma anche nelle ore successive – il leader del partito dice chiaramente che si aspetta una risposta.

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

Intercettato dalla telecamere di Fanpage.it appena uscito dal supermercato e diretto a casa a Roma, Conte ha ribadito: "Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile".

Insomma, il leader pentastellato si aspetta che Draghi risponda e questo influenzerà la linea del suo partito. Infatti per quanto riguarda il passaggio che tiene in bilico il governo, ovvero se il suo partito abbia già deciso o meno se votare la fiducia in Senato, Conte ha preferito ironizzare piuttosto che rispondere: "Sono venuto a controllare il caro prezzi di persona", ha sorriso mostrando le buste della spesa.

giuseppe conte al supermercato

Il Movimento attende le risposte di Draghi su quei famosi nove punti, mentre si allunga sul governo l'ombra della crisi in piena estate. Al momento da Palazzo Chigi non si è sentito nessuno – come ha confermato lo stesso Conte alle telecamere di Fanpage.it – e difficilmente arriverà una risposta ufficiale, soprattutto sui punti più divisivi presentati dal partito grillino. Le prossime ore saranno fondamentali per capire cosa accadrà giovedì e, soprattutto, se il governo Draghi è arrivato al capolinea.

