“DRAGHI ALLA COMMISSIONE UE? LA VEDO COMPLICATA” – ANTONIO TAJANI GODE PER I RETROSCENA CHE LO DANNO IN PISTA PER LE NOMINE EUROPEE (“SAREI LUSINGATO MA VOGLIO METTERE LA MIA ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL’ITALIA”) E STRONCA PREVENTIVAMENTE “MARIOPIO”: “DOVREBBE ESSERE PRESENTATO DA QUALCUNO, NON APPARTIENE A NESSUNA FAMIGLIA POLITICA” – “POLITICO” INFIERISCE SULLA COPPIA URSULA- GIORGIA: “LA LORO AMICIZIA È STATA UN FALLIMENTO. MELONI NON SARÀ LA KINGMAKER…”

1. TAJANI, DRAGHI ALLA COMMISSIONE UE? LA VEDO COMPLICATA

antonio tajani 1

(ANSA) - "Io presidente della Commissione europea? Sarei lusingato ma credo che non si debba mai tornare sul luogo dove si è lavorato per 30 anni. Voglio mettere la mia esperienza al servizio dell'Italia. Credo che sia utile alla mia patria, al mio Paese. Per Mario Draghi candidato presidente dovrebbe essere presentato da qualcuno, non appartiene a nessuna famiglia politica. La vedo complicata". Ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai3.

2. VON DER LEYEN HA CERCATO DI FARE AMICIZIA CON LA MELONI. È STATO UN FALLIMENTO

Traduzione dell’articolo di Barbara Moens e Hannah Roberts per www.politico.eu

Mario Draghi alla conferenza europea sui diritti sociali a La Hulpe

È sempre stata una relazione rischiosa. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha trascorso un anno a corteggiare il Primo Ministro italiano di destra Giorgia Meloni come potenziale partner sulla scena europea. Ma nell'ultima settimana la cosa le si è ritorta contro.

Alla vigilia delle elezioni europee, i partner della coalizione di centro-sinistra della von der Leyen a Bruxelles minacciano di impedirle un secondo mandato alla guida dell'esecutivo dell'UE se collaborerà con la Meloni, che considerano troppo a destra. Questa settimana la leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen ha corteggiato attivamente la Meloni per un'alleanza.

giorgia meloni ursula von der leyen kiev

"Cercando di creare un ponte con la destra più dura, la von der Leyen si è esposta alle critiche del centro-sinistra", ha dichiarato Leo Goretti dell’Istituto di affari internazionali di Roma. "Questo le ha dato un profilo politico che potrebbe non essere gradito ai suoi alleati. Come si dice a Roma, chi entra papa in conclave, esce cardinale".

Il capo della Commissione europea ha trascorso molto tempo in Italia. Von der Leyen e Meloni hanno visitato Lampedusa, punto di ingresso dei migranti in Italia - e il blocco ha offerto le proprie condoglianze alle comunità colpite dalle alluvioni e si è unito quando Meloni ha discusso la sua strategia politica ampliata sul continente africano a Roma.

"È stato un classico esempio di come tenersi stretti gli amici e più vicini i potenziali nemici", ha dichiarato un funzionario dell'UE, al quale, come ad altri citati in questo articolo, è stato concesso l'anonimato in quanto non autorizzato a parlare liberamente.

emmanuel macron olaf scholz

Il legame tra la Meloni e la von der Leyen - che negli ultimi giorni sono sembrate più “frenemies” (amiche nemiche, ndR) che amiche - sembra essersi sfilacciato, tanto da diventare un peso politico per la von der Leyen nella sua ricerca di un secondo mandato come capo della Commissione europea e per l'obiettivo del suo partito di mantenere l'equilibrio di potere del prossimo Parlamento - e dell'Unione europea. Per il momento, le due sono impegnate in una danza pericolosa, cercando di mantenere le apparenze e allo stesso tempo di non offendere coloro che fanno parte del loro stesso schieramento.

antonio tajani 2

È ironico, dato che la loro vicinanza era una strategia puramente politica, secondo gli addetti ai lavori.

Per la von der Leyen, la posta in gioco è particolarmente alta. "È una questione di sopravvivenza, mentre per la Meloni non è vitale. Dopo sarà ancora primo ministro", ha detto Goretti.

Un legame improbabile

Dall'esterno, si trattava di un'amicizia improbabile. Von der Leyen, ex ministro della Difesa tedesco, ha abbracciato il suo ruolo di capo dell'esecutivo dell'UE dal 2019 come un baluardo del conservatorismo mainstream, sbandierando la sua visione (e un accordo) per un continente neutrale dal punto di vista climatico, gestendo una crisi del costo della vita, lavorando per affrontare una pandemia e annunciando il sostegno paneuropeo all'Ucraina durante l'invasione russa.

Ursula von der Leyen

Da quando è diventata primo ministro nel 2022, Meloni ha guidato un governo italiano di destra, ha spinto per imporre una maggiore influenza sull'emittente di Stato e ha sostenuto un giro di vite sull'immigrazione. All'inizio, essere vicina alla Meloni sembrava un grande vantaggio per il capo della Commissione europea.

Mentre il Partito Popolare Europeo di centro-destra, che ospita i cristiano-democratici tedeschi della von der Leyen, è il gruppo più numeroso del Parlamento europeo, i gruppi alla sua destra sono pronti ad aumentare dopo le elezioni, secondo i sondaggi.

Le implicazioni sono vantaggiose per tutti: la von der Leyen avrebbe una “riserva” se la sua attuale coalizione, composta da socialisti e liberali, non ottenesse abbastanza voti alle elezioni del Parlamento europeo, e la Meloni potrebbe strategicamente lanciare se stessa e il suo gruppo di destra dei Conservatori e Riformisti europei nella prossima coalizione.

Politicamente tossico

mario draghi all ecofin di gand, in belgio 1

Von der Leyen non ha escluso di lavorare con l'ECR, che comprende il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, dopo le elezioni. I membri dell'ECR al Parlamento europeo sono generalmente euroscettici, più a destra dei centristi di von der Leyen.

I socialisti e i liberali, che fanno parte dell'attuale coalizione della von der Leyen a Bruxelles, stanno attaccando sempre più la presidente su questa potenziale cooperazione, in vista di un secondo mandato. Tanto che hanno minacciato di far fallire un secondo mandato se sceglierà di collaborare con Meloni o con l'ECR. La Von der Leyen si è anche resa vulnerabile alle critiche del suo stesso partito.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN A FORLI

Quando la von der Leyen si è recata a Roma per una tappa della campagna elettorale all'inizio del mese, persino il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che è vicepresidente del PPE, ha evitato di presentarsi in pubblico con lei. Tra le fila dei cristiano-democratici italiani si è discusso animatamente di prendere le distanze dalla von der Leyen, con un senatore che l'ha descritta come un "anatra zoppa". La Meloni, invece, sta cercando di accontentare la sua base senza attaccare la von der Leyen.

Durante un evento organizzato dal partito spagnolo di estrema destra Vox all'inizio del mese, Meloni ha dichiarato che "l'esito delle elezioni europee potrebbe segnare la fine di maggioranze innaturali e controproducenti". Non ha fatto il nome diretto della von der Leyen, anche se il riferimento era molto chiaro alla coalizione del capo della Commissione a Bruxelles. Dopo tutto, la Meloni ha bisogno di Bruxelles.

giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa 3

L'Italia ha il secondo debito pubblico più alto d'Europa dopo la Grecia e il suo deficit annuale supera il limite fissato dall'UE. Questo pone Roma di fronte a uno scontro con la Commissione europea, poiché la nuova serie di regole fiscali dell'UE costringerà Bruxelles a punire i Paesi con deficit elevati. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico italiano raggiungerà circa il 140% del PIL nel 2024 e si prevede che continuerà a crescere. Durante questo mandato, Roma ha beneficiato anche di un buon rapporto con Bruxelles.

ANTONIO TAJANI - ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO FRANK FEDERIGHI

"Per la Meloni è stato utile perché le principali politiche a livello internazionale ed europeo, come il debito e l'immigrazione, partono tutte dalla Commissione e quindi aveva tutti i vantaggi a negoziare e a incontrarsi con lei", ha detto Marco Valbruzzi dell'Università di Napoli Federico II.

Durante l'accesa campagna elettorale italiana per l'UE, il leader dell'estrema destra e partner di coalizione della Meloni, Matteo Salvini, ha attaccato la Meloni per i suoi stretti legami con la von der Leyen. Tuttavia, il primo ministro italiano sta deliberatamente mantenendo aperte le sue opzioni, compresa la potenziale cooperazione con la leader di estrema destra più importante d'Europa, Le Pen.

Fine dei giochi?

Mostrando le loro carte così presto nella campagna elettorale, von der Leyen e Meloni rischiano di subire più colpi che benefici da questa relazione. Le altre capitali europee, grandi e piccole, osservano la coppia con crescente attenzione, chiedendosi: Meloni diventerà davvero, all'improvviso, il kingmaker della prossima spartizione dei posti di lavoro europei e farà pendere la politica dell'UE verso destra?

meloni orban

L'UE, e in particolare il suo “puzzle” di nomine al vertice dopo le elezioni europee, è stata storicamente guidata dal motore franco-tedesco. Negli ultimi anni, però, questo motore si è afflosciato e i difficili rapporti personali tra il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz non aiutano. Ciò lascia un vuoto di potere che la Meloni ha talvolta colmato con successo, ad esempio per quanto riguarda l'orientamento a destra della politica migratoria dell'UE. È stata anche una figura ponte fondamentale nel convincere il leader ungherese Viktor Orbán a firmare per il sostegno dell'UE all'Ucraina.

Ma questo non fa della Meloni il kingmaker europeo definitivo, hanno detto quattro diplomatici e funzionari europei. In primo luogo, il PPE è destinato a rimanere la più grande forza politica del Parlamento europeo. In secondo luogo, l'invasione su larga scala della Russia ha ribaltato il peso politico dell'Europa orientale. I Paesi dell'Est stanno sempre più insistendo per ottenere maggiore influenza politica a Bruxelles, sia per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina sia per quanto riguarda i futuri portafogli di lavoro.

frank walter steinmeier emmanuel macron olaf scholz

I funzionari hanno sottolineato, ad esempio, la rinascita del cosiddetto Triangolo di Weimar composto da Parigi, Berlino e Varsavia dopo il ritorno di Donald Tusk del PPE al tavolo del Consiglio europeo.

Con tutti gli occhi puntati sulla Meloni, i veri artefici dell'accordo dopo le elezioni potrebbero essere trovati altrove, ha detto un altro diplomatico dell'UE. "Tutti dicono che l'Italia è il kingmaker, ma alla fine la strategia della Meloni non avrà importanza".

antonio tajani 3 GIORGIA MELONI - VIKTOR ORBAN Ursula von der Leyen David McAllister ANTONIO TAJANI A BORDO DI UN TRENO FRECCIAROSSA