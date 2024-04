25 apr 2024 10:36

“DRAGHI? NON MI PARE SIA ISCRITTO AL PARTITO POPOLARE EUROPEO” – ANCHE ANTONIO TAJANI NEGA CHE L’IPOTESI “MARIOPIO”, GRADITA AL PRESIDENTE FRANCESE MACRON, SIA IN CAMPO: “IL CANDIDATO PRESIDENTE SARÀ INDICATO DAI POPOLARI, A MENO CHE IL PPE NON RINUNCI. E IL PPE, SE IL VOTO CONFERMERÀ I SONDAGGI, NON RINUNCERÀ MAI A INDICARE UN SUO CANDIDATO”. GIUSTO, MA SE NON SI TROVA L’ACCORDO SUL NOME DI UN POPOLARE CHE SUCCEDE?