“DRAGHI RESTI A PALAZZO CHIGI” – “FONTI QUALIFICATE” DEL MOVIMENTO 5 STELLE (CASALINO?) CI TENGONO A FAR SAPERE CHE VOGLIONO CHE DI DRAGHI RIMANGA PREMIER, CONSAPEVOLI DELLA “DIFFICOLTÀ DI PROSEGUIRE IN UN QUADRO DI MAGGIORANZA DI GOVERNO CHE SENZA DRAGHI DIFFICILMENTE POTREBBE REGGERE”. I GRILLINI HANNO IL TERRORE DELLE URNE ANTICIPATE, E CONTE DI NON TENERE I GRUPPI, CON IL RISCHIO CHE I FRANCHI TIRATORI POSSANO VOTARE CHIUNQUE (ANCHE BERLUSCONI) PUR DI FARGLI UN DISPETTO

mario draghi giuseppe conteu

(ANSA) - Per il Quirinale il M5s spinge ancora per trovare un nome alternativo a quello di Mario Draghi, in modo da poter far rimanere il premier a Palazzo Chigi. Così fonti qualificate 5s dopo l'incontro Conte-Letta-Speranza.

draghi letta

Per questo, si aggiunge, l'obiettivo resta di cercare un nome condiviso per garantire continuità al governo nella consapevolezza della "difficoltà di proseguire in un quadro di maggioranza di governo che senza Draghi difficilmente potrebbe reggere". Ma soprattutto Conte, così come Letta e Speranza, si sarebbero confrontati sulla contrarietà della "stragrande maggioranza" dei loro gruppi alla soluzione Draghi al Colle.

LEGGI ANCHE:

DAGOREPORT QUIRINALE - I SOGNI DI SALVINI, LE MOSSE DI RENZI, LA RABBIA M5S, LE DIVISIONI PD

CONTE, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO- LA LINEA SUL QUIRINALE (DRAGHI RESTI A CHIGI) NON PASSA, CAOS M5s

COLAZIONE CON VISTA QUIRINALE – IL SOTTI-LETTA ARRIVA A CASA DI GIUSEPPE CONTE (VIDEO) PER DEFINIRE

DI MAIO USA LA BATTAGLIA DEL QUIRINALE PER DISTRUGGERE CONTE-LUIGINO GUARDA AL CENTRODESTRA SALVINI ALLONTANA DRAGHI DAL QUIRINALE: E' COMPLICATO DA RIMUOVERE DA PALAZZO CHIGI. AVERLO LI... GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI giuseppe conte dopo l incontro con mario draghi giuseppe conte dopo l incontro con mario draghi 2 draghi enrico gianni letta MOURINHO ALLA ROMA - VIGNETTA ELLEKAPPA ENRICO LETTA PARLA DI DRAGHI A PORTA A PORTA giuseppe conte mario draghi