19 apr 2023 18:00

“ECCO COSA MANCAVA PER TRASFORMARE AZIONE IN FORZA ITALIA” – CARLO CALENDA PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM INSIEME E DUE BOMBASTICHE RAGAZZE UCRAINE CHE HA “ASSUNTO” COME TIROCINANTI AD "AZIONE" E I SOCIAL SI SCATENANO: “CASTING ALLA BERLUSCONI?", "CARLETTO FURBETTO!", "COME SPRONARE I RAGAZZI AD ENTRARE (IN AZIONE)” - E C’È CHI CHIEDE IL NOME DEL LORO PROFILO INSTAGRAM…