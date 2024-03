Fabrizio Caccia per il Corriere della Sera - Estratti

ELISABETTA TULLIANI FINI

Quattordici anni dopo, risponde al cellulare. Sergio Tulliani non ha cambiato il numero di telefono: «Sto a terra», dice il papà di Elisabetta e Giancarlo, funzionario dell’Enel in pensione. Sono passate 24 ore dalle richieste di condanna dei pm per Gianfranco Fini (8 anni), la sua compagna Elisabetta Tulliani (9 anni), il fratello Giancarlo Tulliani (10 anni) e anche per lui, Sergio: 5 anni di carcere.

«Ma a 81 anni — dice — non ho più paura di niente, sono cresciuto nell’Azione Cattolica, il mio maestro di vita è stato il cardinale Ugo Poletti e posso giurare davanti a Dio che è tutto falso, sono tutte cose inventate».

elisabetta tulliani e gianfranco fini

Fini e i Tulliani sono accusati di riciclaggio, legato alla compravendita, nel 2008, dell’ormai famigerata casa di Montecarlo lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale alla sua morte (nel 1999) e finita invece nella disponibilità del cognato di Fini. Nel 2010 venne fuori la storia e iniziò lo scandalo, anzi «la telenovela» come la definì all’epoca Rita Marino, la storica segretaria personale dell’ex leader di An.

Eppure lunedì in aula Elisabetta Tulliani ha ammesso per la prima volta qualcosa: «Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello Giancarlo di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro, ero convinta fosse di mio fratello».

giancarlo tulliani

«Ma Elisabetta è esaurita, sparla e straparla — è la reazione a caldo del padre — Per fortuna, malgrado tutto, lei e Fini sono rimasti uniti». Lui dice di non essere mai entrato nella casa di boulevard Princesse Charlotte 14, dove viveva Giancarlo, oggi latitante a Dubai: «Macché latitante — s’indigna Sergio — Giancarlo ha sempre lavorato a Dubai, poi si era trasferito a Montecarlo e infine è tornato lì». Mute di cronisti, nel 2010, gli diedero la caccia nel Principato: Tulliani jr andava in giro con una Ferrari F458 blu da 197 mila euro, sui rotocalchi comparvero le foto della sua «dolce vita» monegasca, la fidanzata con ai piedi le zeppe di Prada.

Il padre lo ha sempre difeso: «Giancarlo ha studiato dai preti, è semplice e onesto».

fini tulliani

L’ex deputato Pdl, Amedeo Laboccetta, 76 anni, per questa storia nel 2017 si fece 17 giorni a Regina Coeli, accusato di associazione a delinquere e peculato insieme al magnate del gioco d’azzardo lecito in Italia, Francesco Corallo, di cui era amico («Ma non lo sento più»). Accuse per entrambi ora prescritte.

Erano di Corallo i soldi utilizzati da Giancarlo Tulliani per comprare la casa di Montecarlo: «Fini perciò la smetta di mentire e dica la verità — attacca Laboccetta —. Lui ha rubato i sogni alla destra italiana. Ho scritto tutto in un libro del 2015 poi acquisito agli atti dai pm. Nel 2004 Fini mi chiese di organizzargli una vacanza nelle Antille (dove Corallo aveva la base, ndr ), disse che voleva vedere da vicino gli squali... Lo sfogo l’altro ieri in aula della Tulliani?

famiglia tulliani fini

Solo un colpo di teatro. Della serie “Tengo Famiglia”...».

GIANCARLO ELISABETTA TULLIANI - LABOCCETTA - GIANFRANCO FINI