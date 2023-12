21 dic 2023 19:17

“ELLY, MA CHE COMBINI?” – IN CAMPIDOGLIO SONO INCAZZATI NERI CON LA SCHLEIN PER LA TRATTATIVA SULLE NOMINE AI TELEGIORNALI REGIONALI DELLA RAI: NEL LAZIO ANDRÀ VIA LA CAPOREDATTRICE ROBERTA SERDOZ, VICINA AL PD, E AL SUO POSTO ARRIVA LA “PATRIOTA” MELONIANA ANTONELLA ARMENTANA. IL SINDACO DI ROMA, ROBERTO GUALTIERI, NON ERA STATO INFORMATO DEL NEGOZIATO IN CORSO, CHE ARRIVA A UN ANNO DAL GIUBILEO, CRUCIALE PER LA POSSIBILE RICANDIDATURA DEL PRIMO CITTADINO…