28 feb 2023 10:51

“ELLY SCHLEIN? DOVRÀ RINNOVARE NON ROTTAMARE” - ROMANO PRODI MANDA SUBITO UN PIZZINO ALLA NEO-SEGRETARIA DEL PD: “IL SUO DOVRÀ ESSERE UN CREDO RIFORMISTA ALTRIMENTI L’ATTO DI FEDE COMPIUTO DAGLI ELETTORI VERSO DI LEI SVANIRÀ COM’È SUCCESSO A MOLTI DEI RECENTI FENOMENI ITALIANI COME RENZI, I 5 STELLE E SALVINI - LE FUTURE ALLEANZE? ANCORA OGGI NON HO CAPITO COSA SIA PASSATO PER LA TESTA DI CALENDA NELL’ULTIMA ORA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE LISTE. E NON SOLO CALENDA CREÒ PROBLEMI. POSSO DIRE DI AVER VISTO NASCERE ELLY SCHLEIN E DI ESSERMI CONFRONTATO SPESSO CON LEI, ANCHE CON QUALCHE RAMANZINA DA VECCHIO PROFESSORE QUALE SONO…”