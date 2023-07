“ELLY SCHLEIN È UNA CACICCA ANTE LITTERAM” – L’ATTACCO ALZO ZERO DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, CONTRO LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD: “ IL TERZO MANDATO? L’ONOREVOLE SCHLEIN HA TRE MANDATI, SE LI È GIÀ CONCESSI” – “IL PD HA UNA LINEA INESISTENTE. È STATO ROTTO IL RAPPORTO CON IL MONDO CATTOLICO E CON L'IMPRESA NON SI PARLA NEANCHE. È IL NULLA. QUESTI SONO UN PO' DI CORTEI, NON UNA PROPOSTA DI GOVERNO. IO IN CAMPANIA HO PRESO IL TRIPLO DEI VOTI CHE HA PRESO IN TUTTA ITALIA..."

Estratto da www.affaritaliani.it

vincenzo de luca infuriato 8

Nuovo pesantissimo attacco di Vincezo De Luca alla segretaria del Pd Elly Schlein. […] "Quando questo problema del terzo mandato viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque e persino sette mandati alle spalle di che parliamo? L'onorevole Schlein ha tre mandati, se li è già concessi: parlamento europeo, consiglio regionale dell'Emilia e Parlamento.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Già da 30 anni, una cacicca ante litteram, direbbe qualcuno Il tempo delle finzioni è finito". Così il presidente della Regione Campania, a margine della presentazione svoltasi nella sala 'De Sanctis' di Palazzo Santa Lucia della Mostra 'Hostia. Pier Paolo Pasolini' di Nicola Verlato in programma a Napoli nella Cappella Palatina del Maschio Angioino dal 7 luglio al 27 agosto.

Il Governatore campano ha poi continuato ad attaccare la dirigenza dem: "È demenziale un metodo per il quale si elegge un segretario da parte di quelli che non fanno parte del partito e, magari, non votano neanche per quel partito - ha aggiunto - Dopodiché a me interessa parlare dei grandi problemi dell'Italia".

ELLY SCHLEIN

"Da parte del Pd, registro in questo momento una linea piu' che suicida, inesistente", attacca ancora il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "E' stato rotto il rapporto con il mondo cattolico su temi di grande delicatezza e di contenuti anche etici - argomenta - con il mondo dell'impresa non si parla neanche, con i ceti professionali completamente estranei, con il mondo del commercio, dell'artigianato e con la partite iva neanche una parola.

Questa dovrebbe essere una proposta di governo piu' credibile di quella attuale? Questo e' il nulla. Questi sono un po' di cortei in giro per l'Italia, ma non e' una proposta di governo".

vincenzo de luca infuriato 9

[…] "[…] Roma abbiamo il 90% di miracolati, di cooptati, che non sarebbero in grado di conquistare neanche il voto delle madri, ma più perdono...", sottolinea ancora Vincenzo De Luca. "Siamo arrivati al punto che il consenso diventa un motivo di polemica politica; vanno bene solo quelli che non hanno neanche il voto della madre. La democrazia è fatta di consenso".

vincenzo de luca infuriato 3

"Se parliamo di voti io ho preso solo in Campania quasi il triplo di quelli che ha preso in tutta Italia la Schlein; la vita democratica è fatta anche di episodi molto effervescenti, a volte molto poco meditati, quindi questo argomento vale fino a un certo punto" conclude.

"La piccola mattinata propagandistica, per dire 'ci siamo', non serve a nulla". Vincenzo De Luca definisce cosi' la due giorni annunciata dal segretario del Pd, Elly Schlein, contro il progetto di autonomia differenziata, in programma il 14 e il 15 luglio a Napoli. "

ELLY SCHLEIN COME MAO - MEME BY EMILIANO CARLI

E' bene che dopo anni di totale latitanza e assenza del Pd si siano svegliati - incalza il presidente della Regione Campania - ma anche in questo caso le chiacchiere non servono a nulla. In questo momento stanno cancellando le politiche di coesione ed e' un anno che non vengono distribuiti i Fondi sviluppo e coesione, 5,6 miliardi per la Campania e 22 miliardi nel nostro Paese, ma non si muove una foglia. […]".

vincenzo de luca infuriato 6 vincenzo de luca infuriato 5 ELLY LA NAZARENA - VIGNETTA BY ROLLI vincenzo de luca infuriato 4 vincenzo de luca infuriato 10 vincenzo de luca infuriato 7 ONLY SCHLEIN - TESSERATI SUBITO - DAL GIORNALONE - LA STAMPA vincenzo de luca infuriato 2