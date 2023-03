6 mar 2023 10:59

“ELLY SCHLEIN SI STA PREDISPONENDO A FARE UNA FIGURA DEL PIFFERO” - VITTORIO FELTRI: “BASTA GUARDARLA IN FACCIA PER CAPIRE CHE È NEGATA, NON POTRÀ MAI ESSERE UNA LEADER IN GRADO DI GUIDARE UN PARTITO MODERNO CAPACE DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DELLA SOCIETÀ. PUÒ DARSI CHE MI SBAGLI, MA È MOLTO DIFFICILE - E POI NON HA ANCORA ANNUNCIATO IL SUO PROGRAMMA, FORSE NON LO HA ANCORA PREPARATO, PER CUI NON SI CAPISCE SU QUALI BASI ELLA POTRÀ FONDARE QUALSIASI TIPO DI COLLABORAZIONE CON ALTRI MOVIMENTI"