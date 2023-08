“UN ELOGIO DEL TERRORISMO PALESTINESE E UNA VERGOGNOSA DISTORSIONE DELLA VERITÀ STORICA". LA DURISSIMA REAZIONE DELLA COMUNITA’ EBRAICA NEI CONFRONTI DI MARCELLO DE ANGELIS E DELLA SUA CANZONE CHE PARLA DI “EBREI RAZZA DI MERCANTI CHE STUPRANO LE DONNE”. PER IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI FRANCESCO ROCCA IN REGIONE LAZIO UNA NUOVA BUFERA DOPO LE TESI NEGAZIONISTE SULLA STRAGE DI BOLOGNA. STAVOLTA SI DIMETTERA’ O INVOCHERA’ANCORA GIORDANO BRUNO? INTANTO DE ANGELIS PRENDE LE DISTANZE DA SE STESSO: “A RILEGGERE QUELLE PAROLE OGGI PROVO IMBARAZZO E ORRORE”

Estratto dell’articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per repubblica.it

marcello de angelis 4

Un testo antisemita, antisionista e che offende le persone morte negli attentati del gruppo terrorista Settembre Nero. Quella di Marcello De Angelis, capo della comunicazione della Regione Lazio, è una canzone che trabocca odio ed esalta la violenza stragista. “Troppo ci pesava portare sulla schiena il dominio di una razza di mercanti”, scriveva nel ‘95 l’allora frontman del gruppo 270bis – che pochi giorni fa aveva esternato tesi negazioniste sulla strage di Bologna – riferendosi alle persone di religione ebraica.

E ancora “gridano ‘Shalom’ bruciandoci le case, cantano pace e ci violentano le donne”. Queste sono solo alcune delle frasi antisemite che compaiono nel testo della canzone con cui l’ex estremista nero De Angelis prende le parti dei terroristi palestinesi di Settembre Nero che hanno realizzato diversi attentati tra cui quella allo stadio di Monaco di Baviera durante le Olimpiadi del 1972.

marcello de angelis 1

La canzone che fanpage.it ha riportato alla luce, non solo insulta gli ebrei chiamandoli “razza di mercanti” e “stupratori”. È anche antisionista. Lo stato di Israele è infatti abitato “dalle iene di Sharon”, ex primo ministro israeliano.

Dura la reazione della comunità ebraica. "Un testo che riprende stereotipi antiebraici e distorce gli avvenimenti storici, elogiando il terrorismo palestinese macchiatosi di imperdonabili atrocità a danno di innocenti atleti israeliani nell'attentato del settembre del 1972 presso il villaggio olimpico di Monaco”, scrive il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun: “Ripudiamo i luoghi comuni dell'antisemitismo e le vergognose distorsioni della verità storica".

LA DUCE VITA - MEME BY EMILIANO CARLI

De Angelis si difende così: “Il testo della canzone Settembre Nero risale a un periodo della mia vita in cui non mi riconosco. A rileggere quelle parole oggi provo imbarazzo e orrore, così come oggi non riscriverei altre canzoni realizzate in passato”. Così Marcello De Angelis, Responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, in merito alle polemiche sollevate da alcuni organi di stampa e rilanciate da diversi esponenti politici.

“Negli ultimi vent’anni anni la mia vita è radicalmente cambiata, anche e soprattutto grazie alla mia esperienza umanitaria in Croce Rossa - prosegue De Angelis - Ho dedicato anni al rispetto dei valori dell’imparzialità e della neutralità, porta di aiuto a chi soffre e facendo del mio meglio per mettermi al servizio del prossimo senza distinzioni. In questi vent’anni ho radicalmente cambiato la visione della vita, dell’umanità e di me stesso. Sono consapevole che il testo di quella canzone possa provocare ancora oggi offese e sofferenza. Non posso purtroppo tornare indietro e cancellare il passato. Posso solo impegnarmi ogni giorno per riparare”

IL POST FACEBOOK DI MARCELLO DE ANGELIS SULLA STRAGE DI BOLOGNA marcello de angelis 3 marcello de angelis

(...)