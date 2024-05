“ERA UN CONTE, MA ORA VIVE AMMEZZATO TRA MELONI E SCHLEIN, AL PIANO 11 (PER CENTO)” – “IL FOGLIO”: “PER I DEPUTATI DEL M5S, ALLA CAMERA, È L'ORA DI DIRE ‘CHE ALLE EUROPEE, LA PERCENTUALE PIÙ CREDIBILE, QUELLA CHE IL MOVIMENTO PUÒ RAGGIUNGERE, È L'UNDICI PER CENTO’. IN PIEMONTE E LIGURIA, LE REGIONI ROCCAFORTI, SI VIAGGIA INTORNO ALL'OTTO. SI METTE MALE. SENZA CONTE SULLA SCHEDA, IL M5S SEMBRA LA TARGA DI UN'AUTO ELETTRICA. QUEL GRAN GENIO DEL SUO AMICO, ROCCO CASALINO, HA CONSIGLIATO A CONTE LA "SCANZATA", VALE A DIRE IL MODELLO ANDREA SCANZI, L'INVETTIVA IN CALZAMAGLIA NERA, MA…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

La pochette ha perso le punte. Elly Schlein ci sta stazzonando Giuseppe Conte, il virtuoso della lingua, il leader garbuglio e talco. Era un Conte, ma ora vive ammezzato tra Meloni e Schlein, al piano 11 (per cento). Per i deputati del M5s, alla Camera, è l'ora di dire "che alle europee, la percentuale più credibile, quella che il Movimento può raggiungere, è l'undici per cento".

In Piemonte e Liguria, le regioni roccaforti, si viaggia intorno all'otto[…], nove. Il candidato più conosciuto, Pasquale Tridico (il suo piatto preferito è il riso in bianco) è sparito come Nino Manfredi spariva in Africa nel film di Scola.

Si mette male. Senza Conte sulla scheda, il M5s sembra la targa di un'auto elettrica. Quel gran genio del suo amico, Rocco Casalino, ha consigliato a Conte la "scanzata", vale a dire il modello Andrea Scanzi, l'invettiva in calzamaglia nera, lo stogo del drammaturgo-giornalista del Fatto quotidiano.

[…] L'ex pre- mier si è messo a girare i teatri d'Italia. Il 10 maggio, a Milano, era al Dal Verme, ieri ad Ancona, e bisogna riconoscere che i teatri li riempie più di come (non) riesce a Grillo. Si veste con giacca nera, camicia nera e auricolare. Sale sul palco, annuncia i cinque punti del Movimento, dice che "l'Europa è a un bivio" e che se l'Italia vuole evitare l'escaietion non può che scegliere "i costruttori di pace".

Un'ora e mezzo di spettacolo, […] poi, nei minuti finali, la presentazione dei candidati che, a dire il vero, neppure i loro parenti conoscono. La star, la capolista nell'Italia centrale, è Carolina Morace, l'ex allenatrice della nazionale di calcio femminile.

[…] Conte ha deciso di non correre alle europee e ha annunciato che proporrà una legge contro i candidati che truffano gli elettori. Chi sono? Sono i leader che si candidano ma non andranno in Europa, due come Meloni e Schlein, due leader che si sarebbero confrontate se solo l’Agcom e Conte non avessero fermato. […]

Alla Rai, Conte ha risposto “giammai”, che piuttosto che vedere Meloni e Schlein duellare da Vespa, lui urla che Renzi ha fatto anche cose buone. Racconta uno dei parlamentari del M5s che “lo sanno tutti che i sondaggi delle europee sono sempre lusinghieri ma i risultati, le urne, hanno poi dimostrato che a quei numeri bisogna sottrarre almeno un cinque per cento.

Casalino è troppo occupato con i traslochi di casa e i toni fuori misura del M5s non stanno pagando. […] La questione morale questa volta funziona poco. Un baronetto di Conte (pensate che solo la Lega abbia i suoi dissidenti?) rivela che la fortuna di Conte e che su Chiara Appendino, l’unica che può prendere il suo posto, pesa come un macigno il processo per i fatti di Torino. L'altra, Alessandra Todde, altra fortuna, è stata eletta in Sardegna. Via. […]

Schlein ha già vinto, grazie a Meloni. Il mancato duello ha fatto parlare per settimane del duello. La sua candidatura, non gradita dagli altri candidati del Pd, ha fatto conoscere tutti i candidati che da Schlein sarebbero stati danneggiati. Un Conte non può mai avere paura di esibirsi, candidarsi. L'ex premier ha invece scelto il teatro, che riempie, ma a ingresso libero, gira l'Italia ma gli spettatori non conoscono gli attori della sua compagnia. E' finito nel piano ammezzato dei leader, la rampa degli appartamenti senza luce. La peggiore. Un consiglio? Se suonano al citofono non risponda. E' Salvini, il suo vicino di piano: "Giuseppe, lo facciamo un confrontino?"

