“UN’ÉLITE CON INTERESSI GIGANTESCHI NON VUOLE CHE SI FACCIANO PIÙ FIGLI” - L’EX ARCIVESCOVO DI GENOVA E PRESIDENTE DELLA CEI, ANGELO BAGNASCO, ACCUSA UNA NON MEGLIO PRECISATA “SPECTRE” PER IL CROLLO DELLA NATALITA’: “PENSO CHE SIANO IN ATTO INTERESSI DI PROFITTO E DI POTERE. PERCHÉ, AD ESEMPIO, NON SI FERTILIZZANO I DESERTI? PERCHÉ NON SI SEMPLIFICA LA DESALINIZZAZIONE DEL MARE? GLI ESPERTI DICONO CHE È POSSIBILE. IN CERTE PARTI DEL MONDO, DOVE IL LIVELLO DI VITA SI È ELEVATO, SONO DIMINUITI I FIGLI. QUI ENTRANO MOTIVAZIONI SPIRITUALI E CULTURALI…”