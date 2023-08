“IN EUROPA SI DEVONO PREFIGURARE NUOVI ASSETTI, APRENDO AI CONSERVATORI E AI LIBERALI. PENSO CI SIA SPAZIO ANCHE PER LA LEGA. CERTO SENZA LE PEN E AFD” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI, TAJANI: “LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE? DA MESI DICIAMO CHE LA BCE SBAGLIA AD ALZARE I TASSI DI INTERESSE E QUESTA È L’INEVITABILE CONSEGUENZA. IL DOSSIERAGGIO DENUNCIATO DA CROSETTO? NON CREDO ALLA STORIA CHE PER ANNI UN LUOGOTENENTE DELLA FINANZA ABBIA FATTO CONTROLLI DA SOLO. CHI GLI HA DATO L’ORDINE? - I RAPPORTI INTERNI ALLA MAGGIORANZA? CON MELONI E SALVINI C’È UNITÀ NELLA DIVERSITÀ…”

Come mai il governo ha deciso all’improvviso di tassare gli extraprofitti delle banche?

«Da mesi diciamo che la Bce sbaglia ad alzare i tassi di interesse e questa è l’inevitabile conseguenza».

Non temete di danneggiare le banche italiane?

«Non è una misura contro di loro, ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui».

I vertici degli istituti si dicono però sorpresi.

«La misura dura soltanto un anno e in ogni caso potrà essere approfondita in Parlamento».

Intanto avete aumentato il tetto ai manager del ponte di Messina.

«Non vale per ad o dg, ma solo per un numero limitato di esperti per avere i migliori ingegneri e tecnici. Se gli si offre meno di quello che guadagnano in un’azienda privata, o magari all’Anas, non vengono».

Cosa pensa del post di Marcello De Angelis sull’esistenza di un’altra verità sulla strage di Bologna?

«Le sentenze vanno rispettate. De Angelis si è scusato. Ogni decisione spetta al presidente della Regione Lazio».

La destra pecca di un eccesso di memoria storica che imbarazza il governo?

«Non era un’opinione di tutti. Era di De Angelis. Non è importante ciò che qualcuno ha fatto nel passato. Giorgia Meloni ha fatto di tutto per andare oltre. […]».

Cosa pensa del presunto «dossieraggio» denunciato dal ministro Guido Crosetto?

«Non credo alla storia che per anni un luogotenente della Finanza abbia fatto controlli da solo. Chi gli ha dato l’ordine? Bisogna capire questo».

Come vanno i rapporti interni alla maggioranza?

«Sono buoni. Abbiamo forti identità. Noi siamo il centro: garanzia di una politica diversa. Ma siamo una coalizione vincente, ci hanno votato per stare insieme. E con Meloni e Salvini c’è unità nella diversità, come in una famiglia».

In Ue non siete la stessa famiglia. Lo diventerete?

«Noi siamo nel Ppe e anche il nostro presidente Weber ha appena detto che bisogna prefigurare nuovi assetti, aprendo all’allargamento ai conservatori. Io dico anche ai liberali. È già stato fatto […] penso si debba allargare anche alla Lega. Certo senza Le Pen e AfD».

[…] In Ucraina scemano le speranze di pace?

«Il vertice di Gedda è stato un passo avanti. Piccolo ma importantissimo. C’era anche la Cina. Speriamo possa mediare con la Russia. Io stesso andrò in Cina per insistere».

Crede nella voglia di pace cinese?

«Bisogna credere nella diplomazia per giungere alla pace».

Potesse lanciare un appello a Putin cosa direbbe?

«Di ritirarsi e lavorare per la pace. Nessuno è contro la Russia. Vogliamo solo il rispetto di diritti e libertà».

[…] Cosa pensa del suicidio del manager di Visibilia?

«Se qualcuno si toglie la vita è sempre un dramma. Si parla di problemi di salute». […]