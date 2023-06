30 giu 2023 16:19

“GLI EUROPEI DOVREBBERO ESSERE PADRONI A CASA LORO” – IL PREMIER POLACCO, MATEUSZ MORAWIECKI, APPROFITTA DEL CAOS IN FRANCIA PER GIUSTIFICARE IL SUO NO AL PIANO MIGRANTI DELL’UE: “MACRON HA DOVUTO LASCIARE IL CONSIGLIO EUROPEO IN ANTICIPO PER AFFRONTARE I DISORDINI, LE AUTO IN FIAMME: SONO QUESTE LE IMMAGINI CHE DOVREMMO VEDERE? SE NON AFFRONTIAMO LE CAUSE DELL’IMMIGRAZIONE ALLA RADICE, NON FACCIAMO ALTRO CHE GENERARE ULTERIORI ONDATE…”