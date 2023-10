5 ott 2023 09:39

“EVOCARE FORZE CHE TRAMANO NELL'OMBRA E ATTENTANO ALLA NOSTRA DEMOCRAZIA, NON È ALTRO CHE UN ALIBI” - MARCO FOLLINI SMONTA LE TEORIE DI UN “COMPLOTTO” DEI POTERI FORTI PER FAR CADERE GIORGIA MELONI E PIAZZARE UN GOVERNO TECNICO: “LO SPETTRO DI UNA TRAMA NEMICA CHE OPERA DI NASCOSTO RIVELA LA FRAGILITÀ DI QUANTI LA DENUNCIANO. ANCHE IL CROLLO DELLA PRIMA REPUBBLICA FU RACCONTATO COME UNA CONGIURA DEI POTERI FORTI DELL'EPOCA. MA FU LA FRAGILITÀ DEL SISTEMA A FARLO CROLLARE, E NON LA POTENZA OCCULTA DEI SUOI NEMICI…”