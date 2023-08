“FANNO LEGGI PER TOGLIERE IL TETTO MASSIMO SOPRA I 240MILA EURO MENTRE AFFOSSANO IL TETTO MINIMO” - IL DECRETO CHE RIMUOVE IL LIMITE DEI 240MILA EURO ALLO STIPENDIO PER LA SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA È UN ASSIST D'ORO PER L’OPPOSIZIONE. ELLY SCHLEIN PARLA DI “INDECENZA” E ASSOCIA LA DECISIONE AL NO AL SALARIO MINIMO – FONTI VICINE ALLA SOCIETÀ FANNO SAPERE CHE IL TETTO SARÀ ELIMINATO “UNICAMENTE” PER IL PERSONALE DIPENDENTE (NON RIGUARDERÀ RECCHI E CIUCCI, CIOÈ IL PRESIDENTE E L’AD), MA LA POLEMICA È ORMAI SERVITA...

1. PONTE STRETTO, SALTA TETTO 240MILA EURO PER STIPENDI

Estratto da www.adnkronos.com

matteo salvini con il plastico del ponte sullo stretto di messina

Il decreto volto a rimuovere il tetto dei 240 mila euro per la Stretto di Messina riguarda unicamente il personale dipendente della società. E' quanto si apprende da fonti vicine alla società Stretto di Messina.

Tale provvedimento, peraltro già in vigore da tempo per altre iniziative del settore infrastrutturale, si rende necessario, spiegano le stesse fonti, per la Stretto di Messina affinché possa dotarsi di personale con professionalità ingegneristiche, legali ed economiche adeguate a gestire la sfida di uno dei più grandi progetti infrastrutturali mai realizzati. Stretto di Messina, come previsto dalla legge, si doterà di personale distaccato da Anas e da Rfi. […]

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto

2. STRETTO DI MESSINA: OPPOSIZIONI CONTRO LE MAXI DEROGHE

Estratto dal “Fatto quotidiano”

La deroga al tetto degli stipendi e alle regole sulle assunzioni prevista per la Stretto di Messina s.p.a. nella bozza del dl Asset, rivelata ieri dal Fatto, ha scatenato la rabbia delle opposizioni.

“Un insulto agli italiani, il governo e Giorgia Meloni in persona se ne devono vergognare” dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs. […] rincara la segretaria del Pd Elly Schlein: “Indecenti. Dicono che i salari non si fanno per legge. Eppure fanno leggi per togliere il tetto massimo ai salari sopra i 240mila euro mentre affossano il tetto minimo che chiediamo per non scendere sotto i 9 euro all’ora”. “Per Salvini la priorità non sono le infrastrutture o lo sviluppo della Sicilia, ma distribuire regalie ai suoi amici. È sempre la solita barzelletta italiana”, aggiunge Riccardo Magi di +Europa.

elly schlein convegno contro l autonomia a napoli 1 MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA - BY EDOARDO BARALDI GIUSEPPE PONTE BY CARLI APPALTARE DELLA PATRIA - MEME BY EMILIANO CARLI PONTE SULLO STRUTTO - BY EMILIANO CARLI elly schlein in versione barbie immagine creata con l intelligenza artificiale bairbie.me