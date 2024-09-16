Maria Rosaria Boccia Dejan Cetnikovic karaoke radio rock
(Marina di Stabia 16 settembre) Intercettata dal Karaole Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic, Maria Rosaria Boccia canta “Sincerità” di Arisa. Alla fine dell’esibizione, l’ex consulente dell’ex ministro Sangiuliano afferma : “ Tutti abbiamo segreti da svelare, dedico questa canzone a tutte le persone di cultura!”
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