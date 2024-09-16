“E FARE E RIFARE L'AMORE/ PER ORE, PER ORE, PER ORE/AVER POCHE COSE DA DIRSI/ PAURA E A VOLTE PENTIRSI” – AL KARAOKE DI “RADIO ROCK” MARIA ROSARIA BOCCIA, L’EX AMANTE DI SANGIULIANO, STRAZIA “SINCERITÀ” DI ARISA E LA DEDICA CON UNA PUNTA DI VELENO “A TUTTE LE PERSONE DI CULTURA” - E POI, MANDA L’ENNESIMO AVVISO AI NAVIGATI: “TUTTI ABBIAMO TANTISSIMI SEGRETI DA SVELARE!”- VIDEO

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Maria Rosaria Boccia Dejan Cetnikovic karaoke radio rock Maria Rosaria Boccia Dejan Cetnikovic karaoke radio rock

(Marina di Stabia 16 settembre) Intercettata dal Karaole Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic, Maria Rosaria Boccia  canta  “Sincerità” di Arisa. Alla fine dell’esibizione, l’ex consulente  dell’ex ministro Sangiuliano afferma : “ Tutti abbiamo segreti da svelare, dedico questa canzone a tutte le persone di cultura!”

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