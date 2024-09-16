DAGOREPORT - TUTTI A BACIARE LA PANTOFOLA DI ANTONIO ANGELUCCI: CENA PLACÉE CON 200 INVITATI NELLA SUA VILLA SULL’APPIA ANTICA - LA PRIMA AD OMAGGIARE L’EX PORTANTINO DEL SAN CAMILLO, DIVENUTO IL “RE DELLE CLINICHE”, È STATA GIORGIA MELONI - SALVINI COCCOLATO DA TUTTI DOPO LA RICHIESTA DI CONDANNA PER IL CASO "OPEN ARMS" - PRESENTI I MINISTRI CROSETTO, SCHILLACI, TAJANI E PIANTEDOSI, ASSENTI INVECE SANTANCHE’ E LOLLOBRIGIDA - NESSUNO HA AVVISTATO IL DIRETTORE DE “LA VERITÀ” BELPIETRO, CLAUDIO LOTITO E ANDREA GIAMBRUNO - DA RENZI GARRULO A LICIA RONZULLI, DA. CHIOCCI A TEO LUZI, DA MAURIZIO LUPI A FRANCESCO ROCCA, ECCO CHI C'ERA - FUOCHI D’ARTIFICIO, SIGARI FATTI A MANO E L’ESIBIZIONE DELL’ELVIS AL TORTELLO, ALESSANDRO RISTORI, PERFORMER DI FAENZA…