“FAREMO RICORSO CONTRO DE FUSCO IN TUTTE LE SEDI POSSIBILI” – IL SINDACO DELLA CAPITALE, ROBERTO GUALTIERI, VUOLE ANDARE FINO IN FONDO DOPO IL COLPO DI MANO DELLA DESTRA SUL TEATRO DI ROMA – CARLO CALENDA INFILA IL DITO NELLA PIAGA: “LA DESTRA LOTTIZZATRICE VIENE ATTACCATA DALLA SINISTRA CHE HA LOTTIZZATO. È TUTTO UN LOTTIZZA LOTTIZZA” – IL TUTTO, MENTRE IN CITTÀ CI SONO ALMENO UNA DECINA DI SALE CHIUSE (DAL VALLE ALL’ELISEO…)

carlo calenda foto di bacco (1)

1 - TEATRO DI ROMA: CALENDA, È TUTTO UN LOTTIZZA LOTTIZZA

(ANSA) - "E' interessante questa grande battaglia sul Teatro di Roma dove la destra lottizzatrice viene attaccata dalla sinistra che ha lottizzato. Parafrasando "è tutto un lottizza lottizza". La sensazione è che due classi dirigenti incapaci di concepire una politica culturale grande e ambiziosa confondano egemonia con occupazione. Non credo che finirà benissimo per il teatro". Così sui social il leader di Azione Carlo Calenda

luca de fusco 3

2 - TEATRO DI ROMA GUALTIERI: «RICORSO CONTRO DE FUSCO IN TUTTE LE SEDI POSSIBILI»

Estratto dell’articolo di Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Il Campidoglio è deciso «ad andare fino in fondo» pur di non cedere all’imposizione di Luca De Fusco, nominato dg del Teatro di Roma. Gli strumenti sui quali si sta ragionando […] sono il ricorso in «tutte le sede possibili» e una mozione, che verrà presentata domani in Consiglio, per ribadire che «così non si può fare».

ROBERTO GUALTIERI - ATREJU

Il concetto è: «De Fusco pensa che basti sedersi al tavolo per risolvere la questione, ma se è una persona intelligente farebbe bene a dimettersi». Per pacificare il clima il nuovo dg - è una delle ipotesi […] - sarebbe disposto a rinunciare a decisioni unidirezionali qualora optasse per la nomina di consulenti esterni alla guida degli altri teatri gestiti dalla Fondazione (India e Villa Torlonia), tenendo per sé soltanto l’Argentina.

teatro argentina foto di bacco

Nel frattempo, mentre infuria la polemica politica, in città sono ancora una decina le sale chiuse […]. Il Teatro Valle, tra i più antichi d’Europa, riaprirà il 24 settembre: inaugurato nel 1727, nel 2021 è stato intitolato all’attrice Franca Valeri dall’ex giunta M5S di Virginia Raggi. Nel 2011, dopo la soppressione dell’Eti-Ente teatrale italiano, è stato occupato da un gruppo di lavoratori dello spettacolo che, due anni dopo, hanno creato la Fondazione Teatro Valle Bene Comune.

TEATRO VALLE

Nel 2014 il Comune ha ottenuto il rilascio per iniziare i lavori di restauro (nel 2016 è stato formalizzato il passaggio dallo Stato al Campidoglio). Gli interventi di ripristino […] sono partiti nel marzo dello scorso anno (6 milioni e 700 mila euro stanziati da Roma Capitale e dal ministero della Cultura) e dureranno 18 mesi: il debutto della nuova stagione è previsto per i primi mesi del 2025.

Naviga ancora in acque incerte l’Eliseo, chiuso dal 2022: lo spazio, di proprietà dell’ex direttore Luca Barbareschi, è in vendita per 24 milioni. Prima di Natale il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha espresso l’intenzione di stanziare risorse per l’acquisto, salvo poi fare marcia indietro per le accese polemiche […].

Teatro Eliseo

Nessuna soluzione all’orizzonte neppure per il Globe Theatre, sotto sequestro dal 22 settembre 2022 quando […] crollò una scala lignea dell’ultimo anello portandosi dietro una classe di liceali (12 feriti, 5 adulti e 7 ragazzi). Le prescrizioni di Asl e Procura non sembrano lasciare margini all’ipotesi del restauro: l’unica opzione è abbattere e ricostruire, ma il problema è la copertura finanziaria.

GLOBE THEATRE 33

Nell’ottobre 2020 è calato il sipario anche sul Salone Margherita, gioiello Liberty noto per aver ospitato la compagnia di cabaret del Bagaglino. Fondato negli anni Trenta, il Teatro delle arti in via Sicilia è abbandonato dai primi anni Novanta. Chiuso dal 2020 anche il Teatro dell’Angelo, in Prati (al suo posto sorgerà un supermercato). Inutilizzati il Teatro dell’orologio (dal 2017) e il Colosseo Nuovo Teatro (da un decennio). È diventato invece una sala per eventi (in affitto) il Teatro Flaiano, mentre per restaurare il Teatro della Cometa si è fatta avanti Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior (i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di quest’anno).

Teatro Eliseo luca de fusco 1 TEATRO VALLE TEATRO VALLE teatro argentina