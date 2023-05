“FARSA” ITALIA – ANTONIO TAJANI E LICIA RONZULLI SI SONO INCONTRATI MARTEDÌ PER PROVARE A SIGLARE UNA TREGUA, IN VISTA DELLA CONVENTION DI FORZA ITALIA: IL MINISTRO DEGLI ESTERI SOGNA DI FARSI NOMINARE PRESIDENTE DEL PARTITO, E INTANTO PROVA A SVELENIRE IL CLIMA INTERNO IN ATTESA DI CAPIRE QUANDO, E SOPRATTUTTO COME, BERLUSCONI USCIRÀ DALL’OSPEDALE…

TAJANI TENTATO DALLA PRESIDENZA DI FORZA ITALIA

Estratto dalla Dagonota di mercoledì 3 maggio

[…] Si vocifera che Tajani sia tentato dall’idea di farsi nominare presidente di Forza Italia al posto di Silvio Berlusconi. Ma al solo profilarsi di questa ipotesi, i ronzulliani hanno avuto un colpo apoplettico e si sono opposti.

FACCIA A FACCIA TRA TAJANI E RONZULLI IN FORZA ITALIA SI CERCA LA TREGUA

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

L’incontro è avvenuto martedì alla Farnesina. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ha visto Licia Ronzulli per porre le basi di una pace nel partito, alla vigilia della convention milanese. Tajani e Ronzulli si erano progressivamente allontanati da ottobre, dai giorni della formazione del governo, fino al ribaltone con cui l’ala che fa riferimento alla senatrice è stata ridimensionata, a favore della maggioranza che fa capo al vicepremier e alla compagna di Berlusconi, Marta Fascina.

Non è il primo faccia a faccia, nelle ultime settimane, fra i due big forzisti ma questo, proprio per il timing, assume un significato diverso. E dovrebbe servire a svelenire un clima che - anche con il Cavaliere in ospedale - non si è raffreddato: la cosiddetta opposizione interna non ha apprezzato la decisione di confermare la manifestazione in programma nel capoluogo lombardo, vista come una sorta di celebrazione, da parte di Tajani, della sua reggenza. E del ruolo di successore del fondatore di FI.

Il confronto dovrebbe partorire almeno una tregua […]. Le perplessità rimangono, tuttavia per ora tacciono le voci più critiche, come quelle di Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulé: gli interventi, a Milano, saranno fatti tutti in nome dell’unità. Anche per rispetto nei confronti di Berlusconi, che sarà presente solo virtualmente alla convention.

Ieri il bollettino medico […] ha confermato che lo stato di salute del Cavaliere […] è in miglioramento […]. L’ex premier […] avrebbe voluto essere dimesso dal San Raffaele già ieri ma medici e familiari lo hanno invitato alla prudenza: Berlusconi potrebbe uscire sabato, proprio in concomitanza con la chiusura della manifestazione.

Negli East End Studios, dove si terrà la kermesse, dovrebbe arrivare un audio o – meno probabilmente – una telefonata di Berlusconi. Tajani intanto lavora per dare a Forza Italia una prospettiva. Ha inviato una circolare a tutti i coordinatori locali per rilanciare la campagna di tesseramento (nessuno conosce al momento il numero degli iscritti) e invitare gli eletti a pagare i contributi mensili richiesti dal partito: per i parlamentari sono circa mille euro al mese.

Tajani parla da leader e chiede «un’organizzazione efficiente su tutto il territorio, di mobilitare l’elettorato, sensibilizzare gli incerti e gli astensionisti, coinvolgendo nuove risorse umane a difesa del voto, seggio per seggio». […]

