“FASCIA TI SI VUOLE SOLO APPESA” – A LIVORNO INTIMIDAZIONI CONTRO LA CANDIDATA SINDACA DI "ALTERNATIVA POPOLARE", COSTANZA VACCARO – LA DENUNCIA DI BANDECCHI CHE SI SCAGLIA CONTRO LE OFFESE DI “QUATTRO COMUNISTELLI”: “QUEI VANDALI NON HANNO CORAGGIO DI AFFRONTARMI DIRETTAMENTE. LA CAMPAGNA HA PRESO UNA PIEGA PERICOLOSA E ANTI-DEMOCRATICA...”

stefano bandecchi

(ANSA) "Per colpa di quattro comunistelli la campagna elettorale di Livorno ha preso una piega antidemocratica e pericolosa. Ciò che è avvenuto ieri contro la candidata di Alternativa Popolare, Costanza Vaccaro - i cui camion vela sono stati vandalizzati con la scritta 'Fascia ti si vole solo appesa' - dà il segno della poca democraticità dei comunisti livornesi i quali, anziché puntare sul confronto programmatico, scelgono la via dell'intimazione".

Lo afferma in una nota l'imprenditore Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare, dopo le scritte intimidatorie subite dalla candidata sindaca Vaccaro. "Le offese di questi comunisti - sostiene Bandecchi - sono un segno a cui gli elettori della destra e del centrodestra dovrebbero guardare con attenzione perché, evidentemente, ad essere attaccata è l'unica candidata che guarda realmente a destra in queste elezioni.

costanza vaccaro bandecchi

Tutti sanno, infatti, che per provare a vincere il cosiddetto destra-centro ha scelto di nascondersi dietro Guarducci, un candidato con una storia di sinistra". "È evidente a tutti, inoltre, come l'attacco alla Vaccaro non sia altro che un attacco al sottoscritto - conclude -: peccato che i vandali comunisti non abbiano il coraggio di affrontarmi direttamente, pensando di poter intimidire una donna che ha la schiena dritta e andrà avanti con ancora più forza e determinazione in questa campagna elettorale. Invito gli elettori livornesi che non vogliono votare la sinistra a riflettere sul fatto che l'unica forza vera e nuova che può rappresentare il centrodestra si chiama Alternativa Popolare e che il candidato ideale per uscire fuori dall'ambiguità livornese si chiama Costanza Vaccaro".

costanza vaccaro STEFANO BANDECCHI IL 25 APRILE