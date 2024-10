25 ott 2024 09:30

“I FASCISTI VOLEVANO ABUSARE DI ME MA POI FUGGIRONO” – L’INDECENTE POST FACEBOOK DI SALVO COPPOLINO, EX CONSIGLIERE PROVINCIALE DI AN A PALERMO E VICINO AL MINISTRO NELLO MUSUMECI: HA PUBBLICATO LA FRASE CON UN’IMMAGINE DI ELLY SCHLEIN: “GLI URLAI DI TORNARE, DI FARE DI ME QUELLO CHE VOLEVANO, MA NIENTE, SPARIRONO LASCIANDOMI NEL DOLORE PIÙ ACUTO” – COPPOLINO HA PROVATO A SMARCARSI TIRANDO IN BALLO UN PRESUNTO HACKERAGGIO. MUSUMECI HA PRESO LE DISTANZE…