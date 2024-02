“I FATTI VANNO ACCERTATI MA IL DUBBIO È CHE NAVALNY SIA STATO FATTO MORIRE” – ANTONIO TAJANI PRENDE SUBITO LE DISTANZE DA MATTEO SALVINI, CHE HA FATTO IL GARANTISTA PER LA MORTE DEL DISSIDENTE RUSSO IN UN GULAG IN SIBERIA. E ANCHE IL MITE MAURIZIO LUPI PRENDE A CEFFONI IL “CAPITONE”: “SULL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA RUSSA È LECITO NUTRIRE PIÙ DI QUALCHE DUBBIO. NON È IL MOMENTO DEI DISTINGUO…”

(ANSA) - "Per quanto mi riguarda i fatti dovranno essere accertati ma il dubbio è che Navalny sia stato fatto morire. Non sappiamo se sia stato ucciso da un killer ma si può provocare la morte di una persona anche con una detenzione incompatibile con la vita e questo è successo.

Lui stava in un gulag come quelli che usava l'Unione Sovietica in una regione della Russia dove c'è un clima invivibile. Io non so cosa sia successo, è vero che bisogna accertare la verità, ma la morte di Navalny se non è stata provocata direttamente lo è stata in maniera indiretta". Lo afferma il vicepremier Antonio Tajani parlando della morte di Navalny.

NAVALNY: LUPI, SALVINI? NON È IL MOMENTO DEI DISTINGUO

(ANSA) - "Sull'indipendenza della magistratura russa - e di tutte quelle che operano in regimi autoritari - è lecito nutrire più di qualche dubbio e credo che ne sia conscio anche Matteo Salvini. Non è il momento dei distinguo, la politica, tutta, ha dato ieri un bel segnale di unità alla fiaccolata in Campidoglio: sui valori di democrazia e libertà non ci possono essere tentennamenti. La democrazia non è un regalo piovuto dal cielo, ma una conquista storica costata molte vite, e va difesa tenacemente. E ricordiamoci che oggi questa difesa passa anche per il sostegno all'Ucraina". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

UE, 'SALVINI?NON SERVONO INDAGINI PENALI SU MORTE NAVALNY'

(ANSA) - "La posizione dell'Ue sui dossier di politica estera, incluso quello relativo alla morte o all'assassinio di Navalny, è stata oggetto di una dichiarazione a 27. E vuol dire che è stata concordata anche dall'Italia". Lo ha detto Peter Stano, del servizio dei portavoce della Commissione Ue, rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo Salvini. "Non servono indagini penali per definire che cosa ha esattamente causato la sua morte", ha spiegato, ricordando come l'oppositore sia stato oggetto "di continue intimidazioni".

