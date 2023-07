“FATTO” MA NON FATTONE! – MARCO TRAVAGLIO: “NON MI SONO MAI FATTO UNA CANNA. QUANDO NE HO PROVATA UNA NON HO SENTITO NIENTE, MI È SEMBRATA UNO SPRECO” – A “FENIX”, L’INCONTRO DEI GIOVANI MELONIANI A ROMA, IL DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO” SI È CONFRONTATO IN UN FACCIA A FACCIA CON ANDREA DELMASTRO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: “SIAMO UN PAESE IPOCRITA DOVE LA COCA VIAGGIA A FIUMI. QUANDO LE IENE HANNO FATTO QUALCHE TAMPONCINO NEI BAGNI DI MONTECITORIO, CI FOSSERO STATI I CANI ANTIDROGA SAREBBERO IMPAZZITI” – IL PARAGONE “RISCHIOSO” DI DELMASTRO CON IL SUO COINQUILINO DONZELLI: "SE TU INTERCETTI UNO E L'ALTRO FA UNA CONFIDENZA SULLE SUE ESPERIENZE SESSUALI..."

Estratto dell’articolo di Franco Bechis per www.open.online

«Non mi sono mai fatto una canna perché quando me ne hanno fatta provare una non ho sentito niente, per cui mi è sembrata un inutile spreco». Con questa confessione Marco Travaglio ha fatto gongolare la platea proibizionista dei baby Meloni, i militanti di Gioventù nazionale riuniti in questo fine settimana al laghetto dell’Eur di Roma per la quattro giorni di Fenix – Lo chiamano futuro.

Travaglio era uno dei pochi ospiti esterni a Fratelli di Italia e al centrodestra […] e si è confrontato venerdì 30 giugno in un faccia a faccia con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Pur non avendo suscitato fischi né contestazioni (anzi, qualche sorriso) nemmeno quando ha definito «schiforma» quella di Carlo Nordio sulla giustizia, Travaglio sulla giustizia e i magistrati ha giocato con tutta evidenza fuori casa […]

Il direttore de il Fatto Quotidiano ha provato ad accarezzare la pancia del pubblico, quando provocato da Delmastro Delle Vedove ha provato a difendere il suo magistrato “amico” Piercamillo Davigo: «Guardate che è un magistrato di destra, e nel 1994 ad offrirgli l’incarico da ministro della Giustizia fu proprio Ignazio La Russa…». […]

Tra proibizionismo e legalizzazione

[…] il giornalista ospite ha detto di non avere una scelta netta fra proibizionismo e legalizzazione, ma è piaciuto assai al pubblico quando ha detto: «Io non credo affatto che liberalizzando si stroncherebbero le mafie». E ha strappato qualche sorriso dicendo: «Siamo un paese ipocrita dove la cocaina viaggia a fiumi. Quando Le Iene hanno fatto qualche tamponcino nei bagni di Montecitorio qualche anno fa, ci fossero stati i cani antidroga sarebbero impazziti…».

Posizioni lontane ovviamente fra Travaglio e Delmastro sulle norme della riforma che limitano la pubblicazione di notizie non penalmente rilevanti. Il sottosegretario della Giustizia si è lanciato in un paragone un pizzico rischioso visto i precedenti con il suo co-inquilino Giovanni Donzelli per spiegare la norma: «Se tu intercetti Donzelli per un fatto corruttivo e Delmastro lo chiama facendogli una confidenza rispetto alle sue esperienze sessuali, tu potrai mandare quelle intercettazioni a Travaglio per fare il titolo sulla prima pagina del Fatto quotidiano sulle preferenze sessuali di Delmastro? No! Noooo!!!».

E gag finale fra i due su un punto della riforma Nordio che stabilisce l’avviso di arresto all’imputato con 5 giorni di anticipo prima della misura coercitiva. Travaglio ha obiettato: «L’arresto è richiesto se il pubblico ministero ritiene che ci sia il pericolo di fuga? Ma che cosa ne sa il pubblico ministero se in quei 5 giorni di attesa il possibile arrestato se la darà a gambe?». Risposta di Delmastro saltando di gioia sulla sedia: «Qualcosa più di Travaglio, ed è divertente che mi fidi più io dei pubblici ministeri dello stesso Travaglio…».

