“FECI L'IMITAZIONE DI BERLUSCONI MA NESSUNO LA VIDE MAI" - LA RIVELAZIONE DI TEO TEOCOLI: "LA CAPA, LA SIGNORA RUFFINI, MI DISSE ‘EVITA SENNÒ SI INCAZZANO TUTTI’ E MI CHIESERO DI NON MANDARLA IN ONDA. ERO PERFETTO, MI ERO MESSO IL NASONE, AVEVO I CAPELLI SIMILI. TUTTE COSE ESAGERATE" – "IO E BOLDI ERAVAMO FAMOSISSIMI, BERLUSCONI CI INVITÒ A CASA SUA E CI OFFRÌ 1 MILIARDO E 200 MILIONI PER PASSARE A MEDIASET MA POI…”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

“Io e Boldi eravamo famosissimi, facevamo una trasmissione che andava solo al nord e Berlusconi ci invitò a casa sua per convincerci a passare a Mediaset. Ci offrì 800 milioni, io gli dissi che volevo 1 miliardo e 200 milioni e lui rispose: va bene. Ma poi non se ne fece niente, noi facevamo una cosa enorme tipo Saturday Night Live e non c'era la possibilità di realizzarla all’epoca…”

Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’attore e comico Teo Teocoli. “Tornai a Mediaset anni dopo per la trasmissione Emilio, che si doveva chiamare Silvio in realtà”. E perché non ebbe quel nome?

“Fu come quando feci l’imitazione di Berlusconi che però non si vide mai. Ero perfetto, mi ero messo il nasone, avevo i capelli simili e sarei dovuto stare seduto ad una scrivania dove avrei spinto dei bottoni per attivare gli applausi e le ovazioni - ha raccontato Teocoli ad Un Giorno da Pecora - tutte cose un po’ esagerate. E quindi la capa, la signora Ruffini, mi consigliò di non farlo. In pratica mi disse: evita, sennò si incazzano tutti…mi chiesero, per piacere, di non mandarlo in onda”.

