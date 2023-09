“TRA I FEDELISSIMI DI FRATELLI D’ITALIA NON ESISTE DIFFERENZA TRA IL VERTICE E LA BASE” – MASSIMO GRAMELLINI IRONIZZA SUL MESSAGGIO DEL DIRIGENTE MELONIANO CHE HA INVITATO A MOBILITARE UNA CLAQUE PER LA DUCETTA A CAIVANO: “LA SCENA DELLA STESURA LA IMMAGINO COSÌ. DOBBIAMO MOBILITARCI PER PORTARE PERSONE. DEVONO SEMBRARE PERSONE QUALUNQUE. ‘QUALUNQUE È PLURALE?’. ‘SARÀ PIENO DI REDDITI DI CITTADINANZA’. ‘PURE MIO ZIO’” – “'FA È CONGIUNTIVO?’. ‘FA, FACCIA, FAI COME VUOI…'”

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Il testo della chat, purtroppo, è autentico, ma la scena della sua stesura la immagino così. Dirigente locale di Fratelli d’Italia: «Peppino, siediti al computer e scrivi. Hai scritto?... Signori, giovedì mattina ci sarà il presidente Meloni a Caivano per il grave accaduto (le cugine minorenni vittime di violenza, ndr ). Dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare persone qualunque».

«Qualunque è plurale?». «Persone qualunque che accolgano Giorgia festanti, anche per bilanciare eventuali contestatori: lì sarà pieno di redditi di cittadinanza». «Pure mio zio». «Non mi interrompere… Ovviamente, in questa forma di messaggio, non dovete farlo circolare». «Cosa?».

«Il messaggio: “lo” è maschile… In questa forma di messaggio, non dovete farlo circolare a livello di base perché altrimenti arriva ai giornalisti e sembra che Meloni si fa organizzare la claque». «Fa è congiuntivo?». «Fa, faccia, fai come vuoi. Continuiamo… Io ho scritto così a voi perché siete un livello apicale di dirigenza».

«Api che?». «Apicale: a livello di vertice, capito?... Consiglio dunque di fare la mobilitazione con chiamate dirette e organizzando macchine di fedelissimi e gente intelligente… Hai scritto “intelligente”?». [...]

