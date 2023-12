“LA FIGC È RIMASTA IN SILENZIO DI FRONTE A DE LAURENTIIS CHE DICE CHE RIVINCE SOLO CHI IMBROGLIA” – LUCIANO MOGGI, RADIATO PER CALCIOPOLI, BACCHETTA LA FEDERCALCIO E AURELIONE: “AL PRESIDENTE PER RIPETERSI BASTAVA E AVANZAVA RIUSCIRE A TRATTENERE MISTER SPALLETTI E IL DS GIUNTOLI, ENTRAMBI IN GRANDE FUGA DA NAPOLI NONOSTANTE LA VITTORIA”

Il Napoli è uscito sconfitto (1-0) dal confronto con la Juve all’Allianz. Un ko che allontana definitivamente la squadra di Mazzarri dallo scudetto e la colloca attualmente al sesto posto della classifica dietro la Roma (1-1 con la Fiorentina) e il Bologna (vincente 2-1 a Salerno).

Moggi: Una constatazione amara da digerire per i campani, con Osimhen che all’uscita dal campo ha rievocato il 5-1 con il quale il Napoli l’anno scorso aveva staccato la Juve di 15 punti in classifica. A fargli eco De Laurentiis che alla stampa ha dichiarato che «vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa.

Peccato che la Figc sia rimasta in silenzio nell’occasione, dando l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De Laurentiis. Poteva almeno ribattere, anche per difendere la credibilità del calcio. Al presidente per ripetersi bastava e avanzava riuscire a trattenere mister Spalletti e il ds Giuntoli, entrambi in grande fuga da Napoli nonostante la vittoria.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS

La vittoria dello scudetto è stata un’esperienza “straordinaria, unica, speriamo ripetibile, anzi vi prometto che sarà ripetibile”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis trasforma speranze in promesse parlando nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti.

“Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i giocatori, seppure non siano cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera”.

