IL “FINANCIAL TIMES” TARPA LE ALI UNA VOLTA PER TUTTE A SORA GIORGIA - CON UN DURISSIMO EDITORIALE, IL QUOTIDIANO DELLA "CITY" DEMOLISCE IL DECRETO DEL GOVERNO ITALIANO CONTRO IL CARO-VOLI: “SE GIORGIA MELONI PENSA CHE UN TETTO AI PREZZI SIA IL MODO PER ABBASSARE LE TARIFFE SI SBAGLIA, E NON SOLO PERCHÉ UNA TALE MOSSA POTREBBE VIOLARE IL DIRITTO DELL'UE. IL GOVERNO PUÒ SFRUTTARE CINICAMENTE IL MALCONTENTO GENERALE, MA I SUOI MINISTRI SANNO CHE SONO MISURE IMPOSSIBILI DA ATTUARE..."

(ANSA) - "Se Giorgia Meloni pensa che un tetto ai prezzi sia il modo per abbassare le tariffe per i viaggi verso le località estive di Sicilia e Sardegna, si sbaglia, e non solo perché una tale mossa potrebbe violare il diritto dell'Ue".

Così un editoriale a firma Peggy Hollinger sul Financial Times commenta la posizione del governo italiano dopo lo scontro di questa estate con la compagnia low cost Ryanair. "La mossa dell'Italia di imporre limiti agli algoritmi di profilazione presuppone in realtà che l'industria aeronautica sia tecnologicamente più sofisticata di quanto non lo sia. I vettori dividono un volo in gruppi di posti con tariffe diverse, in base alla domanda prevista e alle azioni della concorrenza.

Quando un contenitore si esaurisce, i clienti vengono indirizzati a quello successivo", prosegue Hollinger che sottolinea che "poiché molte compagnie aeree vendono la maggior parte dei loro biglietti attraverso sistemi di distribuzione globale, di solito non sanno chi è un passeggero e quale potrebbe essere il loro potere di spesa e cosa li spinge ad acquistare".

"Pochissime compagnie aeree sono lontanamente vicine ad avere l'intelligenza necessaria per personalizzare i prezzi per i passeggeri che non sono membri dei loro programmi fedeltà e l'intelligenza artificiale è la risposta", continua l'editoriale rispondendo ai sospetti espressi dal governo. "Il governo Meloni può sfruttare cinicamente il malcontento generale" verso le compagnie aeree "per conquistare qualche prima pagina, ma i suoi ministri sanno che le misure sono impossibili da attuare".

