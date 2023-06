“LA FINE DI FORZA ITALIA OFFRE UN’OPPORTUNITÀ A GIORGIA MELONI” – L’ANALISI DEL “FINANCIAL TIMES” SUL FUTURO DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA: “GIORGIA MELONI È LA VERA EREDE POLITICA DI BERLUSCONI. UNO SMEMBRAMENTO DI FORZA ITALIA SAREBBE UN’OCCASIONE PER LA PREMIER DI COSTITUIRE UN GRANDE PARTITO DI DESTRA, OPERAZIONE NON RIUSCITA AL CAVALIERE” – IL RUOLO DI MARINA E QUELLO DI TAJANI…

Ft, "la fine di Forza Italia offre un'opportunità a Meloni"

giorgia meloni silvio berlusconi

(ANSA) - L'eventuale smembramento di Forza Italia, che secondo molti osservatori non può sopravvivere alla morte di Silvio Berlusconi, creerebbe "un'opportunità politica" per Giorgia Meloni di costituire un grande partito di destra, operazione non riuscita al Cavaliere, di cui la premier è ritenuta "la vera erede politica".

È in sintesi quanto sostiene il Financial Times in un articolo a pagina 4 dell'edizione europea dal titolo "il futuro di Forza Italia in dubbio senza Berlusconi". Citando diversi osservatori della politica italiana, tra cui Giovanni Orsina, Roberto D'Alimonte e Marianna Griffini, l'articolo mette in dubbio che Forza Italia possa sopravvivere ed evidenzia come diverse figure prominenti del partito, oltre che i suoi elettori, l'abbiano già abbandonato negli anni scorsi, e abbiano scelto di sostenere il partito di Giorgia Meloni.

silvio berlusconi giorgia meloni

Anche per Antonio Tajani, evidenzia Griffini, "è molto difficile vestire i panni di Berlusconi". Un compito che invece, secondo D'Alimonte, potrebbe assolvere la figlia di Berlusconi, Marina, usando "il suo potere con discrezione per tenere insieme i resti" del partito.