“FINI HA UN MERITO: AVERE DATO ALLA DESTRA ITALIANA LO IUS SOLI NELLA DEMOCRAZIA” - FRANCESCO MERLO: “FINI, NELLA DESTRA CHE HA ‘SFASCISTIZZATO’, È L’UNICO AL QUALE NON SI DEVONO CHIEDERE ABIURE. DA PUPILLO DI ALMIRANTE ARRIVÒ A NORBERTO BOBBIO, A GERUSALEMME, SI LIBERÒ DI BERLUSCONI E, CONIUGANDO LA VECCHIA IDEA DELL’ORDINE CON IL BISOGNO DI GIUSTIZIA, PER PRIMO PROPOSE DI DARE LA CITTADINANZA AI NUOVI ITALIANI DI COLORE. HA INVENTATO UN MONDO, DEL QUALE NON FA PARTE, MA CHE GLI DEVE TUTTO E NON GLI RICONOSCE NULLA”

GIANFRANCO FINI - MEZZORA IN PIU

FINI, L’IRRILEVANZA DEI FONDATORI FACILE SPARARE, DIFFICILE PARARE

Da “Posta e riposta – la Repubblica”

Caro Francesco, che senso ha e a cosa serve intervistare Gianfranco Fini per più di mezz’ora? A chi interessano le sue idee? Lucia Annunziata ha fatto un passo falso, il mondo è cambiato!

Donata Beretta

Risposta di Francesco Merlo:

Fini ha un merito che la storia di sicuro gli riconoscerà: avere dato alla destra italiana lo ius soli nella democrazia. Ha inventato un mondo, del quale non fa parte, ma che gli deve tutto e non gli riconosce nulla. Non è il primo e non sarà l’ultimo.

gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 5

Martinazzoli, che chiuse la Dc e fondò il Partito popolare, morì in totale solitudine politica.

Occhetto è stato l’ultimo leader dei comunisti italiani e il primo leader dei democratici, ma la sinistra lo seppellisce nel silenzio. Bossi, che creò la Lega, ne è emarginato. A Grillo, da quando ha smesso tutto, anche di far ridere, i “postgrillini” versano un assegno di mantenimento. Sono uomini e storie diverse ma con un destino comune: l’irrilevanza del fondatore. Eppure, quando senti parlare Fini capisci subito che per i giornalisti è uno spreco non intervistarlo e per la destra uno scandalo confinarlo nella memorialistica.

Fini, nella destra che ha “sfascistizzato”, è l’unico al quale non si devono chiedere abiure. Da pupillo di Almirante arrivò a Norberto Bobbio, a Gerusalemme, si liberò di Berlusconi e, coniugando la vecchia idea dell’ordine con il bisogno di giustizia, per primo propose di dare la cittadinanza ai nuovi italiani di colore. Nel paesaggio poverissimo di una destra di giovani e vecchi ai quali, ogni tanto parte, ciascuno nel proprio ambito, qualche tic fascista, è il solo che nessuno si sognerebbe mai di trattare da fascista.

gianfranco fini mezzora in piu 1 gianfranco fini e giorgia meloni nel 2011 GIANFRANCO FINI GIORGIA MELONI gianfranco fini parla di giorgia meloni a mezzora in piu gianfranco fini parla di giorgia meloni a mezzora in piu GIANFRANCO FINI IN ISRAELE gianfranco fini foto di bacco (8)